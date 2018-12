Como socio siento que al menos una pizca del equipo me pertenece, ahora ellos son tan míos como yo soy de ellos. Con la autoridad que me otorga este puesto te pido que me hagás sentir orgulloso todos los domingos. No te pido que ganés siempre, pero si que me hagás sentir feliz de llevar estos colores que me heredó mi abuelo.