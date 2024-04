Embajada revela en qué se fija para aprobar visa de Estados Unidos

Muchas dudas afloran cuando se desea solicitar la visa de turismo a Estados Unidos. Además, el eco de las redes sociales retumba fuerte con supuestos especialistas que en realidad pueden confundir al solicitante.

LEA MÁS: ¿Cómo adelantar la cita de la visa de Estados Unidos para no esperar un año?

La Embajada de Estados Unidos en San José accedió a responder a La Nación preguntas sobre el proceso de otorgamiento de visas, para aclarar ”leyendas urbanas” y revelar en qué se fijan para dar o negar el visado.

El vicecónsul Tabor Martinsen es uno de los encargados de entrevistar a costarricenses, o personas de otras nacionalidades con residencia en el país, para determinar si pueden recibir la visa de turismo para visitar ese país.

LEA MÁS: ¿Qué hago si me cancelan la cita de la visa para Estados Unidos?

Esta es la entrevista con Martinsen, que también puede ver en el siguiente video.

Vicecónsul revela detalles sobre solicitud de visa de Estados Unidos

-¿Por qué la embajada recomienda al solicitante de visa que llene por sí mismo el formulario y no le pague a alguien por hacerlo?

-La razón es porque la información es personal, privada y es importante para tener datos correctos; si una persona tiene un error en su solicitud por parte de una agencia o información falsa, durante la entrevista solo el solicitante se ve afectado negativamente, por eso recomendamos firmemente que haga la solicitud usted mismo, porque es su información y su responsabilidad.

”También porque hay una tarifa general para la solicitud de $185. Aparte de esa tarifa no hay otros montos, pero con una agencia es mucho más caro y es un gran riesgo compartir la información, porque tendrán acceso a sus datos para siempre. Es su responsabilidad para proteger su información y que sea correcta”.

-¿Han detectado casos de que una agencia llenó mal el formulario, con errores?

-Sí. Es un problema para la Embajada y para el solicitante. A veces hay agencias con malas intenciones y es un gran riesgo compartir su información.

-¿Qué opina de que en redes sociales aparezca gente diciendo que es especialista en visas? ¿Se puede llegar a ser especialista en visas de Estados Unidos?

-La mayoría del tiempo, la información de esos ‘especialistas’ es falsa, son mitos sobre el proceso. En realidad solo hay un lugar que tiene toda la información necesaria para el proceso y es el sitio en Internet de Estados Unidos y la Embajada.

”Tenemos otro recurso, que es otra página en Internet que es USTravelDocs con mucha información y recursos, y un call center por si alguien necesita ayuda con cualquier parte del proceso”.

-¿Qué debo demostrar al solicitar visa de turismo de Estadla Unidos?

-Cada entrevista es diferente porque cada persona es diferente, pero más que nada queremos saber sobre sus propósitos y motivos de viaje. El resto de la conversación puede ser diferente según sus respuestas.

Tabor Martinsen, vicecónsul en la Embajada de Estados Unidos en San José, explicó a qué información le dan énfasis al momento de decidir aprobar una visa de turismo. (JOHN DURAN)

-¿También la parte económica para demostrar arraigo en Costa Rica?

-Esta parte depende mucho de cada persona porque cada persona tiene situaciones diferentes. No hay una receta, porque cada entrevista es diferente, cada persona tiene motivos y factores diferentes de su vida. Más que nada, tenemos que saber más sobre sus motivos y propósitos de viaje.

-Si a una persona le rechazan la solicitud de visa, ¿cómo se entera qué debe cambiar para volver a solicitar y cuánto tiempo debe esperar para volver a pedir el visado?

-No hay un tiempo específico, depende de muchos factores y de cada persona y su situación en su vida; cualquier momento si esa persona siente que su situación está cambiando, entonces puede regresar a la Embajada. Todas las decisiones de basan en la ley, que es muy general para bien o para mal, pero la gente tiene toda la información, es pública. Si una persona quiere saber más sobre las razones del rechazo, puede ver la ley por Internet.

LEA MÁS: Consejos para renovar su visa de Estados Unidos

-¿Existen algunas razones principales o reiterativas para rechazar la solicitud de visa?

-En realidad no hay razones especificas y no puedo comentar sobre cualquier escenario, pero lo que puedo decir es que sí hay factores comunes; como por ejemplo, es sumamente importante ser honesto durante la entrevista y si tiene información falsa o incorrecta, es un reto para ellos y tienen un problema. Es muy importante tener información correcta en el formulario y durante la entrevista. Ese es el factor más importante en la solicitud y durante la entrevista.

-Durante la entrevista, hay personas que se ponen muy nerviosas.

-Sí claro…

-¿Eso no implica que puedan rechazarles la solicitud de visa?

-Sabemos que es algo normal, común, no es un problema, es natural, porque es un momento muy importante para cada solicitante. La persona puede relajarse un poquito porque solo soy un funcionario al otro lado de la ventanilla, pero no es importante (ponerse nervioso) en nuestra decisión.

-Algunos dicen que debo dar respuestas cortas, otros dicen que aportar documentos. ¿Cómo deben ser las respuestas en la entrevista?

-En realidad no usan mucho los documentos durante la entrevista, especialmente para las entrevistas para visa de no inmigrante (turismo). Para visas emigrantes por cualquier persona que quiere convertirse en residente, necesitamos ver más documentos y el proceso es un poco más largo. Por lo general para visa de turismo no necesitamos leer documentos porque es más sobre sus respuestas.

Tabor Martinsen, vicecónsul en la Embajada de Estados Unidos en San José de Costa Rica. (JOHN DURAN)

-¿Qué tanto peso tiene la entrevista para que me aprueben o rechacen la visa?

-Es una gran pregunta, no tenemos un formulario porque cada entrevista depende de muchos factores. Es un factor muy importante y ofrecemos muchas oportunidades a cada solicitante para demostrar sus propósitos.

-¿Las preguntas no son iguales para todos?

-Correcto.

-¿Es cierto que al llegar a la entrevista ya tienen a la persona investigada? ¿Ustedes se leen el formulario completo?

-La realidad es que tenemos un montón (de información) para entender en poco tiempo, es un poco difícil porque necesitamos revisar su solicitud, al mismo tiempo que necesitamos hacer preguntas al solicitante. No tenemos más tiempo para investigar antes o después de la entrevista, hay que tomar una decisión en el momento.

“Cada entrevista es 2 o 3 minutos aunque depende, porque cada persona tiene respuestas diferentes, largas o cortas, pero no tenemos bastante tiempo para investigar más antes de la entrevista porque tuvimos una entrevista antes (con otro solicitante).

-Entonces, ¿es hasta el momento en que me presento a la ventanilla que usted o sus compañeros ven mi información y solicitud?

-Exacto. Ahí está toda la información en el momento.

-Quizás a los jóvenes les cuesta más demostrar arraigo porque apenas estudian y viven con los papás. ¿Hay alguna sugerencia para ellos?

-La mayoría de los jóvenes desean visa de estudiante y son un poco diferentes, porque los motivos y propósitos son distintos y tenemos varios tipos de visas para estudiantes. La decisión es diferente. Mi recomendación es relajarse porque es parte del proceso, entendemos que para los jóvenes es casi imposible tener todo el dinero o una propiedad, ellos tienen que demostrar sus motivos y prioridades para el viaje. Eso es lo más importante.

-¿Qué es importante para demostrar arraigo, es decir, que solo voy de vacaciones porque pienso regresar a Costa Rica?

-La ley de migración en Estados Unidos, lo más importante es la sección sobre motivo de inmigrar, por eso todas nuestras decisiones se basan en esta sección de la ley, y si una persona quiere visitar a Estados Unidos tiene que demostrar sus motivos de regresar a Costa Rica. Afortunadamente los costarricenses aman su país y la mayoría quiere regresar pronto, porque Costa Rica es un gran país, muy bonito, seguro, con mucho para hacer.

Tabor Martinsen, vicecónsul en la Embajada de Estados Unidos en San José, estima que cada entrevista a un solicitante de visa de turismo puede tardar unos tres minutos. (JOHN DURAN)

-¿Viajar a otros países antes de solicitar el visado de turismo de Estados Unidos puede ser útil para facilitar que me aprueben la visa?

-En realidad no se toman decisiones basadas en otras experiencias, no es importante para nosotros; más que nada es su motivo de viaje.

-Algunos de esos autollamados ‘especialistas’ recomiendan ahora que no se diga que va a Disney al momento de solicitar la visa porque es muy caro. ¿Es así?

-Es chistoso. En realidad Disney es muy caro, es verdad, pero el resto del país es muy caro también, no es tan diferente que Nueva York o San Francisco, mi tierra natal. Si una persona quiere visitar esos lugares es muy caro. No importa mucho cualquier lugar, lo que sí importa para nosotros es su motivo del viaje y si es honesto o no. Muchos quieren visitar Disney, debe ser el lugar más popular, pero si es verdad y el motivo es honesto, no hay problema para nosotros.

-¿Me puede afectar tener familiares en Estados Unidos?

-No. Depende de cada persona, que tiene motivos o razones diferentes.

-Siempre hay dudas con los casos de menores de edad, porque viven con papá y mamá o los papás están separados, o solo la mamá tiene visa. ¿Hay algo en especial que las personas deban saber para hacer el trámite a menores de edad?

-No, desafortunadamente no hay una receta especial para ello, depende de sus circunstancias y situaciones.

-Si me rechazan la solicitud de visa y vuelvo a solicitarla cuando creo que cambia mi condición, ¿me puede afectar el hecho de que me la negaron con anterioridad?

-No, cada entrevista es única y cada caso es único. Obviamente tenemos acceso al pasado, pero depende mucho de otros factores y cada persona tiene factores en su vida que cambian en cualquier momento. Es importante demostrar el motivo de este viaje; el pasado es diferente.

-Hay personas que dicen ser ‘especialistas’ en visas, cobran por los trámites y ofrecen preparación para la entrevista. ¿Es posible preparar a alguien para la entrevista?

-Creo que no porque las preguntas pueden ser diferentes en cada entrevista, no hay una receta para cada una.

Tabor Martinsen, vicecónsul en la Embajada de Estados Unidos en San José de Costa Rica junto al periodista Jairo Villegas S. (der.). (JOHN DURAN)

Para solicitar la visa de turismo para Estados Unidos debe completar el formulario DS-160. Lo debe hacer en este sitio web oficial.