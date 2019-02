10-Aunque desee reducir al máximo sus gastos, no escatime en comprar un seguro de viaje, pues si se enferma o le ocurre un accidente y no cuenta con una de esas pólizas, requerirá de mucho dinero. Eso sí, lea la letra menuda y esté seguro de las coberturas que tiene. En esta nota le cuento mi mala experiencia, que le puede servir de ejemplo para que no le ocurra lo mismo.