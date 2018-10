Vaticano: No importa si no eres católico, ver la Ciudad del Vaticano es algo que no puedes dejar pasar en Roma. Aquí debes visitar Basílica de San Pedro (entrada gratis) y Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina. El precio es de 17 euros (¢11.850) más 4 euros (¢2.790) si las compra por Internet, lo cual es recomendable para evitar filas. El sitio para comprar las entradas en línea es http://www.museivaticani.va