“La gente lo asocia con que el viaje les saldrá en millones de colones, que es muy caro, pero no es así. Siempre les digo, que sea el viaje de su vida, no la deuda de su vida; también, que sea su paseo y no el del vecino o amigo, y les insisto en que se puede hacer acorde con los gustos y necesidades de las personas”, dice Priscila.