“El gasto obligatorio es aquel que si no cancelo, tengo un prejuicio, por ejemplo, si no pago la electricidad, la cortan. Todo aquello que me gustaría tener y lo necesite, pero implique un gasto adicional y tiene la posibilidad de postergarse, es un gasto innecesario. Uno debe preguntarse, ¿qué sucede si no gasto en esto?”, explica Enamorado.