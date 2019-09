Mamá tuvo un gesto de suma confianza conmigo. Yo supe corresponderle y con algún aguinaldo, años más tarde, pagué el saldo de la deuda de forma anticipada. Pero he escuchado historias donde el final no fue tan afortunado, así que si no está seguro de querer servir de garante, recuerde el cierre de aquella magistral conchería del escritor costarricense Aquileo Echeverría, llamada La firmita: “A mí pídame la vida, ¡pero la firma!… ¡Mirala!”