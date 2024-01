Conflicto Israel - Hamás llega a Nueva York: bloquean puentes y un túnel de acceso a Manhattan

Nueva York. Docenas de manifestantes pro Palestina bloquearon varios puentes y un túnel de acceso y salida de Manhattan en una acción coordinada para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.

Nueva York ha sido escenario de multitud de protestas tanto pro palestinas como pro israelíes desde los sanguinarios ataques perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre pasado y la respuesta militar del estado hebreo en la Franja de Gaza.

Los manifestantes se ataron a neumáticos, sillas y entre sí en el puente de Brooklyn que conecta este condado con el distrito financiero de Manhattan.

"Es importante porque necesitamos un alto el fuego. Es importante perturbar la actividad diaria para hacer ver lo importante que es, terminar el asedio en Gaza", dijo la actriz y escritora Olivia Levine, de 31 años, durante la protesta.

"Esperemos que se intensifiquen las acciones, hay que reforzar la actividad cotidiana para garantizar el alto el fuego y el fin de la ocupación. Esto es solo el principio", justificó.

Decenas de manifestantes fueron detenidos tanto en el puente de Brooklyn como en los de Manhattan y Williamsburg, entre la Gran Manzana y Brooklyn, así como en el túnel Holland, que conecta Nueva York con el vecino Nueva Jersey bajo el río Hudson.

Los manifestantes coreaban "Palestina libre, libre" y pedían un alto el fuego.

"Todos estos pro palestinos olvidan lo que hizo Hamás (...) No pueden esperar que Israel no tome represalias", dijo una transeúnte que no quiso dar su nombre. "(Pero) están sufriendo por lo hizo Hamás".

Las protestas se produjeron poco después de la hora punta de la mañana y provocaron largas filas en los puntos de acceso a la ciudad.

La policía, que no dio cifras del número de detenidos, informó de que las protestas habían durado poco más de una hora tras ser desalojadas pasadas las 11 de la mañana.

Tres meses después del inicio de la guerra contra Hamás, al menos 23.084 personas han muerto en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por el grupo palestino.

El ataque de Hamás del 7 de octubre, que desencadenó la guerra, causó unos 1.140 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

Hamás, considerado un grupo "terrorista" por Estados Unidos y la Unión Europea, también tomó unos 250 rehenes, 132 de los cuales siguen cautivos, según Israel. Se cree que al menos 24 han muerto.