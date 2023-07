Pasaporte biométrico: características y funcionalidad

En múltiples ocasiones, hemos escuchado hablar del término “pasaporte biométrico”; sin embargo, ¿conocemos a qué hace referencia?

Un pasaporte es un documento oficial de viaje, reconocido a nivel internacional como la licencia necesaria para traspasar fronteras, convirtiéndose así en la credencial oficial que identifica a su portador en el país o lugar al cual arribe, independientemente del medio que utilice para su viaje.

En Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), por medio del Departamento de Gestión de Migraciones, es el ente encargado de validar las solicitudes y emitir los documentos de viaje, cerciorándose de que cada documento cumpla con los estándares internacionales en la materia, con el fin de que los habitantes de la República puedan identificarse al transitar por las distintas fronteras.

Características y funcionalidad

El proyecto de pasaporte biométrico fue implementado en Costa Rica por primera vez en el año 2021, siguiendo la tendencia global de emisión de este tipo de documentos en sustitución del pasaporte tradicional, que anteriormente conocíamos.

La diferencia fundamental entre el documento anterior y el actual se centra en la inclusión de un chip electrónico que contiene los datos biométricos del titular del pasaporte: características de su rostro, huellas dactilares, así como su información y datos personales.

Bajo esta tecnología, se pretende que los trámites de migración a la hora de trasladarse puedan ser agilizados o automatizados, generando menos tiempo de espera en los distintos puestos migratorios.

Es importante conocer y tomar en cuenta lo siguiente en relación con el documento de viaje:

1. No es obligatorio realizar el cambio de un documento a otro. Si su pasaporte actual no cuenta con la tecnología biométrica implementada, pero se encuentra vigente, no debe cambiarlo y puede ser utilizado de manera regular hasta su vencimiento.

2. La emisión del documento, tanto por primera vez como por renovación, tiene un costo en la actualidad de $75 dólares americanos, más gastos asociados como envío del documento, entre otros.

Para su solicitud es necesario agendar una cita, ya sea en oficinas de Migración, o bien, en los socios comerciales de la entidad: Banco de Costa Rica o Correos de Costa Rica.

3. El plazo de emisión de los documentos es de 10 días. Sin embargo, tome en cuenta que, actualmente y según una resolución de la DGME emitida en los primeros días de junio, el plazo se encuentra establecido de manera excepcional en 30 días para su entrega, a partir de la asistencia a la cita correspondiente.

Lo anterior, debido a la alta demanda de documentos que existe actualmente. De igual forma, se estableció que no se renovarán documentos cuya vigencia reste en un año o más.

Finalmente, tome en cuenta que cada país, en el uso de su soberanía, podrá variar los requerimientos de ingreso a sus fronteras, incluyendo la validez de los pasaportes.

La vigencia promedio admitida para los documentos es de 6 meses; sin embargo, como se indicó, se recomienda verificar de previo lo establecido de manera específica en el país de destino, con el fin de conocer los detalles necesarios para evitar inconvenientes a la hora de arribar a su destino.