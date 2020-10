“Era un partido internacional, hizo varios goles y yo me decía: ‘¿quién es este?’ y lo empecé a seguir. Yo no sabía quién era ni nada, no es como ahorita que con las redes uno sabe que va a debutar un joven o así. En ese tiempo no, a mí me llamaba la atención ese ’12′. Siempre lo seguí y es un orgullo para nosotros los manudos”.