Dardo Miloc usará icónico ‘6′ de Wílmer López en Alajuelense

Una vez que Antonio Solana hizo la presentación oficial de Suhander Zúñiga, Ángel Tejeda, Carlos Martínez, Dardo Miloc y Juan Luis Pérez como los refuerzos de Liga Deportiva Alajuelense, cada futbolista levantó la camisa rojinegra y mostró el dorsal que usará.

Zúñiga llevará el 24, el hondureño Tejeda se distinguirá con el 9, Martínez portará la 2, Pérez la 19 y lo más llamativo fue que Miloc escogió la 6.

Esa es una camisa con mucho significado para el liguismo, porque fue la que su ídolo Wílmer López sudó por mucho tiempo.

“En cuanto al número sé la historia que tiene, no pasó inadvertido. Cuando me propusieron los números que habían me contaron los que había libres, eran cuatro o cinco números del 1 al 25 y elegí intuitivamente el 6″, relató Dardo Miloc.

Apenas pasó eso, el utilero Wálter Rodríguez le habló largo y tendido al contención argentino sobre el peso de esa camisa en Alajuelense.

“Wálter me contó la historia del 6, de don Pato López. Tuve la oportunidad de conocerlo todo este tiempo que hemos compartido, porque nos vemos a diario y resultó ser una persona maravillosa fuera de lo que dice en Internet, en el cara a cara”, apuntó Dardo Miloc.

Y no se arrepiente de esa elección. Le agrada ser hoy por hoy el portador de ese dorsal en la Liga.

“Feliz de poder llevarla, portarla y seré lo más profesional posible para poder enaltecerla como lo ha hecho él”, reseñó el suramericano.