Alajuelense cambió de forma radical su manera de fichar con Antonio Solana

Las contrataciones bomba en Liga Deportiva Alajuelense acostumbradas en la gestión de Agustín Lleida quedaron de lado, al menos esta vez.

Antonio Solana, como director deportivo, se esmeró junto a su grupo de trabajo en depurar la plantilla y meter el bisturí en posiciones específicas.

En lo que fue apenas su segunda comparecencia ante los medios de comunicación, el español presentó a las caras nuevas del club: Suhander Zúñiga, Ángel Tejeda, Carlos Martínez, Dardo Miloc y Juan Luis Pérez.

De cara al torneo que está a punto de empezar, el León ha tenido más de 20 movimientos.

“No soy yo quién para decir si lo hemos hecho bien. Al final no es solamente una cuestión mía, es una cuestión de la institución, cuerpo técnico y en mi caso el equipo de trabajo. Hemos hecho una planilla muy competitiva, equilibrada, en la que puede jugar cualquiera y se la hemos puesto muy difícil al cuerpo técnico”, expresó Antonio Solana.

A pesar de que generaba un poco de incertidumbre cómo se movería el español en este mercado, admitió que procuró empaparse bien de todo, desde hace tiempo.

Ya había confesado que antes de llegar a Costa Rica vio todos los partidos del campeonato anterior.

A partir de eso, entre su equipo y él elaboraron un top 5 de cada puesto específico de jugadores nacionales y de las necesidades que tenían en cuanto a la planilla.

“Una vez dicho eso está clarísimo que los cinco jugadores que están aquí no solamente son de mi agrado y he sido yo el que ha apostado por ellos, sino que es una cuestión como institución. Son conversaciones con Andrés Carevic, con la Junta Directiva y entre todos intentamos conseguir el mejor jugador posible, en el momento del mercado y en las posibilidades económicas”.

Dijo que ese equipo de scouting que lidera está muy satisfecho con la nómina que tiene Andrés Carevic en este momento.

“Cuando empezábamos en setiembre a ir analizando lo que tendríamos en enero, se ha acercado en un porcentaje altísimo a lo que queríamos, porque la planificación de una planilla no es buscar un once ideal, sino intentar compensar situaciones, buscar jugadores que no sean tan compatibles, sino que sean complementarios entre ellos en el mismo puesto”, detalló.

Reseñó que observaron ‘una barbaridad’ de videos para hacer cada contratación, pues tienen establecidos una serie de parámetros por cada puesto específico, confeccionado por el departamento de captación.

“En el caso de Ángel Tejeda hemos valorado más de 18 parámetros en relación al delantero que nos faltaba. Tenemos a Doryan y a Johan con características concretas y a Esteban Cruz que se incorpora producto del CAR”.

Sin embargo, necesitaban uno con características complementarias a lo que tenían. Así que analizaron más de 18 parámetros de muchos delanteros y se filtró con los que podían ser accesibles.

“Detrás de todo esto hay mucho trabajo, no solo mío, sino de todo mi equipo de trabajo”, insistió.

Dardo Miloc, Suhander Zúñiga, Carlos Martínez, Juan Luis Pérez y Ángel Tejeda tienen mucha ilusión para los retos venideros. (Lilly Arce)

La reconstrucción del equipo marca el inicio de su periplo en Alajuelense, porque estuvo por primera vez en la dinámica de qué jugadores debían salir y cuáles incorporarse.

Su percepción es que la Liga se reconstruyó y que tiene una buena plantilla, pero que eso se medirá según los resultados, de si se obtiene el título o no.

“Tenemos que hacer el equipo lo más competitivo posible”, citó, para explicar que en el primer equipo hay muchos futbolistas que se formaron en el semillero rojinegro y que hay más, pero con esa juventud de 16 o 17 años y que no están preparados aún para asumir esa responsabilidad. De ahí las contrataciones.

“Aún así tenemos a bastantes jugadores que ya están en plantilla del primer equipo: Doryan Rodríguez, Josimar Alcócer, Aarón Suárez, Carlos Mora. Son suficientes jugadores muy jóvenes que están siendo titulares en partidos importantes y han demostrado”.

Los jóvenes y el CAR

Comentó que debajo de ellos hay van otros y que a algunos están sacándolos a préstamo para que tengan minutos en otros clubes, como Rayínder Hernández y habrá entre cuatro y seis jugadores del alto rendimiento que estarán entre la U-20 y el primer equipo.

“Tenemos ahora mismo a ocho jugadores en la Selección Sub-17, hay que tener la paciencia para que a esos jugadores les llegue el momento de consolidarse. Mientras tanto, la idea fundamental es compaginar jugadores contrastados con los que están en formación”.

Dijo que por ejemplo, Bryan Félix, Dilan Bran y Bayron Mora que fueron prestados a San Carlos, “tarde o temprano volverán”.

“Para llegar a consolidar ocho, diez o doce jugadores hechos en tu propia academia se necesita de 10, a 15 y hasta 20 años. Sin embargo, no tenemos esa paciencia. Esto lleva dos años funcionando a pleno rendimiento. He escuchado críticas al CAR y considero que son injustas, porque esto lleva funcionando poco tiempo”, analizó.

Creichel Pérez no estuvo en la cita con los medios y el club tampoco lo ha anunciado como una adquisición. Sin embargo, Solana expresó a La Nación con él llegaron a buen puerto y que es jugador de la Liga, como apuesta a futuro.

“Tiene recién cumplidos los 18 años, va a estar en la dinámica del primer equipo y jugará con la U-20, porque creemos que el nivel de formación de todos esos jugadores que tienen esa edad, no solo de Creichel, sino de otros, es importante que compitan de domingo a domingo”.

De esa forma, cuando Carevic no los utilice, automáticamente van a jugar con la U-20.

Además, detalló cómo está la situación de José Miguel Cubero, quien fue desinscrito la semana pasada.

“Se hizo una intervención quirúrgica, está en ese proceso de recuperación todavía, está recuperándose con nosotros y está con nosotros. Cuando se le de el alta médica se decidirá qué es lo que se hará”.

Los ‘nuevos’

Al referirse a los jugadores que estaba presentando, Antonio Solana apuntó que tanto Carlos Martínez como Suhander Zúñiga llegaron para reforzar todos los carriles y presagia que darán bastante profundidad de plantilla.

“Y muchas posibilidades a lo largo de ese pasillo lateral derecho e izquierdo. Son dos incorporaciones bastante importantes y necesarias para dar más competitividad a la plantilla”.

Contó que el fichaje de Juan Luis Pérez se aceleró por la salida de Aubrey David, porque eso los obligaba a cubrir un espacio en la línea defensiva con un central zurdo.

“Que nos diera también esa garantía y nos cubriera esa deficiencia para pensar en tener dos jugadores en cada uno de los puestos específicos”.

Sobre el argentino Dardo Miloc expresó que había una necesidad de cubrir un espacio importante en pasillos centrales y que dará mucha estabilidad en ese espacio del terreno de juego.

“Es una persona muy proactiva, con mucho carácter y que nos ayudará al colectivo”, opinó.

Mientras que en cuanto Ángel Tejeda subrayó que consiguieron lo que buscaban.

“Un jugador más de área, que se ubica muy bien, que el juego aéreo lo domina bastante bien y nos va a ayudar mucho a definir las situaciones de gol que podamos crear”.

Además, dijo que en las incorporaciones habría que incluir las de liga menor que estarán en dinámicas del primer equipo, que serán entre cuatro y seis, dependiendo de la necesidad del cuerpo técnico y de la necesidad por sanciones, por lesiones.

“La idea fundamentalmente era tener una plantilla equilibrada, lo más amplia posible en función de lo que el mercado nos permitía y que económicamente el club se puede permitir y en ese sentido hemos conseguido una plantilla muy compensada, muy competitiva”.

Alajuelense quería tener dos o tres jugadores por cada puesto específico y recuperó a jugadores que estaban a préstamo en otros clubes.

“Seguimos apostando por la formación de nuestra liga menor”, finalizó.

El recuento

Llegadas

Andrés Carevic

Mario Acosta

Rashir Parkins

Andrés Gómez

Johnny Álvarez

Dardo Miloc

Carlos Martínez

Juan Luis Pérez

Suhander Zúñiga

Ángel Gabriel Tejeda

Creichel Pérez

Salidas