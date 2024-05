Aficionado de Alajuelense se vuelve viral en TikTok y él mismo cuenta lo que pasó en el estadio Saprissa

De TikTok a la vida real... José Monge es ese aficionado que vestía la camisa conmemorativa del centenario de Liga Deportiva Alajuelense y que, después de un partido de terror del equipo de sus amores, permaneció ahí, en un palco del Estadio Ricardo Saprissa. Ni la derrota, ni los cánticos, ni las burlas, ni los cubos de hielo que le lanzaron lo hicieron darse por menos.

A lo lejos vio cuando a Leonel Moreira le entregaron el trofeo de subcampeón, también fue testigo de la fiesta que se tenían los morados con su tetracampeonato. Muchos pronto divisaron que en ese palco estaba un liguista.

José Monge fue al Estadio Ricardo Saprissa con la camisa del centenario de Liga Deportiva Alajuelense, mientras que su amigo Emiliano vestía la prenda que salió con el regreso de Bryan Ruiz. (José Monge)

Él no se había percatado de que muchas personas, al verlo, lo primero que hicieron fue sacar su celular y empezar a grabar. Tampoco le importó. Él aclara que no quería llamar la atención, como algunos comentaron en esos videos que se viralizaron; ni que estuviera exponiéndose, como otros piensan.

Después de jugar golf con Harold Wallace y con el periodista Cristian Williams, José Monge atendió a La Nación para contar la historia detrás de esos videos de TikTok, que hicieron reflexionar a muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense y que se identificaron con él.

“Yo siempre que voy al estadio y más a un estadio rival, voy con toda la expectativa de que mi equipo vaya a ganar. En ese partido tenía la expectativa de que fuéramos a empatar o a ganar. Iba con la fe total de eso”, relató José Monge.

Como vive en La Guácima, él llegó al estadio con un amigo saprissista, quien le dio ride. Ahí también estaría con otros cuatro amigos, todos con la camisa de Alajuelense bien puesta.

“Perdemos y dos amigos míos se van directamente para la casa; así que quedamos otro, que es Emiliano, y yo. Él se tenía que ir con otra persona, así que quedé en el palco yo solo, con los amigos de mi otro amigo, pero todos eran saprissistas. Yo no conocía a ninguno”.

Como le habían dado ride, él se tenía que esperar. Contó que se quedó sentado tranquilo, viendo la celebración de ellos. Con la tristeza de lo que pasó, pero con la esperanza de que pronto volverán las alegrías para la Liga.

“Apenas terminó el partido le dije a mi amigo Emiliano que a este equipo, aunque perdiera 3-0, 4-0 o por más goles, lo voy a amar más todavía. El amor que yo le tengo a esta camisa, a este equipo, a esta institución ni un partido me lo puede quitar, nadie me lo puede quitar”.

Lo que jamás pensó es que en medio de los festejos, los focos de atención se volverían sobre él.

“Estoy sentado, ya la gente salía de la cancha después de la celebración y me empiezan a cantar. De todo me dijeron... Yo me lo tomé con gracia y más bien vi que era un momento para enseñarles que la Liga tiene aficionados de verdad, que lo sentimos.

”Y que a pesar de que hayamos perdido 3-0, amo mi institución y todavía tengo más ganas de enseñar mi amor por ella. No les iba a dar gusto de que me hicieran sentir mal. Pase lo que pase, como aficionados de la Liga aquí estamos”, reiteró José Monge.

Jamás pensó que muchos lo estaban grabando, ni que se haría famoso en TikTok. Fue hasta después que vio a muchos saprissistas con el celular en mano dirigido hacia él.

“Todo el mundo me grabó y, al final de cuentas, es bueno, que vean que los fanáticos liguistas aquí estamos. Es algo que nos representa mucho, los liguistas somos conocidos por ser fieles y amar a nuestra institución pase lo que pase. Y eso es algo que no se puede perder”.

José Monge va al Estadio Alejandro Morera Soto desde niño. Ahí lo acompañan su prima Isabela y su tío Miguel. (José Monge)

Para él, eso que pasó fue una pura coincidencia, porque si hubiera podido, se va antes, pero se tenía que regresar con el amigo que lo llevó al estadio.

“Hasta me tiraron un par de cubos de hielo y cuando aplaudo es porque eso me enojó, porque yo no estaba haciendo absolutamente nada. Estaba tranquilo y de la nada me tiran hielo. Yo solo fui a apoyar a mi equipo, pero disfrutar tirándome hielo a mí por andar mi camisa de la Liga no tiene sentido”.

José Monge cuenta con mucho orgullo que su abuelo, Miguel Ángel Monge (qdDg), fue uno de los primeros socios de la Liga y aunque falleció muy joven, le transmitió ese amor por el equipo a sus dos hijos, Miguel y Marco.

“Cuando nacemos mis hermanos y yo, mi papá nos inculca lo que es el liguismo y desde que tengo memoria voy al estadio. Cuando terminó el partido, le dije a mi papá: ‘Muchísimas gracias, porque no hay mejor herencia que ser de la Liga, porque es lo mejor que me pudo dar’.

”Esto me ha inculcado valores, como ser leal; serle fiel a algo aunque no esté en su mejor momento. Creo que es algo que me ha ayudado mucho hasta en mi día a día”.

José Monge pronto cumplirá 19 años y uno de sus momentos más intensos con la Liga lo vivió cuando celebró el tricampeonato, con Cristian Oviedo como penalero. Y está convencido de que volverá a vivir esa euforia con la Liga.

José Monge, el aficionado de Alajuelense que brilla en el golf

No es que él sea conformista, que no le exija títulos a la Liga, o que se haya acostumbrado a perder, porque en realidad es uno de los deportistas prometedores de Costa Rica.

“Yo juego golf desde los seis años y siempre, desde pequeño, he sabido de la importancia de lo que es estar acompañado y que en los malos momentos siempre se siente bien saber que hay alguien respaldándolo a uno”, relató.

Dijo que en un deporte como el golf, donde se pierde muchísimo más de lo que se gana, lo hizo pensar que si hubo gente que no estuvo para él cuando las cosas no salieron como quería, tal vez él sí puede estar para ellos.

“Y así lo he vivido con la Liga. Cuando perdemos, yo le digo a mi hermano que pase lo que pase voy a estar en el estadio apoyándolos y así ha sido con el golf. He sufrido mucho, pero la gente ha estado para respaldarme y es lo mejor que un deportista puede tener, un respaldo, que sepa que pase lo que pase, alguien va a estar ahí para uno”.

José Monge juega golf desde que tenía seis años. (José Monge)

José Monge se irá en agosto a la Universidad William Woods en Missouri, Estados Unidos, donde estudiará Administración de Empresas y jugará golf. Al conseguir esa beca, quiere aprovechar la oportunidad y representar al país de la mejor forma.

La agencia Propella, aunque se centraliza mucho en el fútbol nacional, analizó sus resultados. De ahí lo contactaron para comentarle que creían que había una posibilidad para explotar su nivel. Él estuvo de acuerdo y unos tres meses después, luego de consultas a diferentes universidades, le dieron la noticia.

“Una de las decisiones fuertes fue que ya no podré ir al estadio. Le decía a mi mamá que no sé cómo voy a hacer, porque esa pasión de ir al estadio, de vivir el partido ahí, ya no será de todas las semanas. Podré hacerlo en las etapas finales, pero fue algo que de verdad, cuando me dijeron que obtuve la beca, lo pensé”.

José Monge ha jugado múltiples veces con la Selección de Golf. Dentro de semana y media se van para Panamá, para representar al país en el Torneo Centroamericano Copa Los Volcanes.

“He jugado el LAAC, que es el Latin American Amateur Championship, donde juegan los mejores golfistas de Latinoamérica y he tenido la dicha de disfrutar y de representar a mi país, que es algo que sinceramente me encanta”.

Su propio desafío es en el campo de golf, pero de igual manera está muy pendiente de Alajuelense. ¿Qué tiene que hacer diferente la Liga para que en diciembre la historia tenga otro final?

Ante esa consulta, José Monge dijo que es una pregunta bastante difícil de responder, pero que lo que él piensa y que sabe que muchos liguistas concuerdan con él es que Alajuelense necesita más identidad.

“Queremos ver jugadores que se levanten, que corran por la bola, que no caminen, que lo den absolutamente todo en la cancha. Algo que me han dicho mucho es que les gustaría que existieran jugadores como yo; porque si hay algo cierto es que todo aficionado daría absolutamente todo si estuviera en el campo jugando.

”Estoy seguro de que cada uno de ellos correría por cada bola por el amor que le tienen al club. A mí me gustaría ver jugadores que dan todo por el equipo, que sienten ese amor como nosotros los aficionados, quiero ver más identidad en el equipo”, opinó ese seleccionado juvenil de golf, ese enamorado de Alajuelense.

Sus amigos lo molestan con que se hizo famoso en TikTok, pero para él eso es lo de menos. Lo que quiere es que su equipo sepa que él es uno de los que están ahí, esperando su turno de celebrar.