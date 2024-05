Michael Barrantes aún tenía algo más por decir al quedar fuera de Alajuelense

Michael Barrantes tenía muy claro que él llegó en principio por seis meses a Liga Deportiva Alajuelense y que su estadía se extendió por un torneo más debido a su rendimiento. Él pretendía que esta vez ocurriera lo mismo, pero no fue así. Su paso por la Liga llegó a su final y esa despedida no le resulta nada fácil de asimilar.

Con toda su experiencia, él sabía que las decisiones en el fútbol muchas veces van de la mano con la obtención del título. Su pensamiento es que con otro desenlace en el Clausura 2024, su destino habría sido diferente.

Aun así, pensaba que podía seguir; pero una cosa era tener la duda y otra conocer definitivamente que Liga Deportiva Alajuelense tomó la decisión de no renovarle el contrato.

Era una posibilidad, pero asimilarlo no resultó tan fácil para ese veterano jugador de 40 años que siente que aún tiene fútbol.

Antes de dormir, Michael Barrantes decidió pronunciarse de nuevo. Él tenía algo más que decir al quedar fuera de la Liga, ese club en el que vivió una experiencia que jamás se imaginó y donde jugó durante el último año.

El canal más directo para dar ese mensaje que quería era mediante sus redes sociales. En sus cuentas de Instagram y Facebook, Michael Barrantes publicó un último mensaje de despedida.

“Ha sido un día lleno de muchas emociones, lo difícil que ha sido decir hasta luego en Liga Deportiva Alajuelense. Cierro un ciclo en la que fue mi casa por un periodo. Llegó el momento de partir y tomar un camino distinto. Muchas gracias por confiar en mí, por abrirme las puertas y hacerme sentir parte de una gran institución y grupo de trabajo desde el primer día”, apuntó Michael Barrantes.

Michael Barrantes festejó así su primer gol con Liga Deportiva Alajuelense, justo en su primer partido como rojinegro en el Estadio Alejandro Morera Soto, el 29 de julio de 2023. (Jose Cordero)

Añadió que él solamente tiene palabras de agradecimiento para el presidente del club, Joseph Joseph, así como para la dirigencia, cuerpos técnicos, compañeros de camerino, doctores, fisioterapeutas, utileros, masajistas, nutricionistas, área de comunicación, cocineras y demás colaboradores del club.

“Juntos vivimos momentos muy buenos y quizás otros no tan buenos. Situaciones que nos unieron cada vez más y que siempre mantuvimos nuestro deseo de buscar el objetivo común”, reseñó el ahora exfutbolista rojinegro.

No podían faltar unas palabras directas hacia los aficionados de Alajuelense, a esos que desde el primer momento le dieron un voto de confianza cuando llegó al club y también a los que se mostraron herméticos al verlo ahí.

En la cancha, Michael Barrantes mostró desde el minuto uno con la Liga que tenía ganas y en aquel primer gol que hizo como jugador de Alajuelense literalmente se volvió loco.

“Muchas gracias por la confianza y apoyo que me brindaron durante todo este tiempo. Mi mayor deseo fue darles el título tan soñado, trabajé duro y hasta el cansancio; pero por cosas de la vida no se dio, y me voy dolido por ello. Pero tuve la bendición y la dicha de poder levantar dos valiosas copas vestido de rojo y negro que quedarán en mi corazón y en la historia”, destacó Michael Barrantes.

Michael Barrantes: 'Felicitar a Saprissa porque hay que saber perder'

Con las ideas más claras, un día después de conocer la decisión de la Liga, el centrocampista expresó en Teletica Radio que lo ocurrido son circunstancias normales en cualquier tipo de trabajo.

“Estábamos muy contentos por todo lo que estábamos viviendo y estoy muy agradecido con la institución rojinegra por abrirme sus puertas, su directiva y su afición, pero también es claro, si no se conseguía el título, el tema de mi salida era algo más posible”, expresó.

Dijo que considera la decisión normal y se siente tranquilo, dentro de lo que cabe, porque una vez más la Liga no consiguió el campeonato.

“Me duele mucho no haber ayudado a la institución a obtener ese título 31 tan deseado”, citó, para agregar que su punto de vista es que quizás si Alajuelense hubiera sido campeón, él seguiría en el equipo.

“Cuando se gana es más fácil tomar decisiones, después de una larga sequía. Tampoco lo afirmo al 100%, pero sí creo que si se hubiera conseguido el título, habría sido un poco más fácil mi continuidad en la institución. Estoy claro y sumamente satisfecho con lo que yo le aporté, con mi trabajo, con mi profesionalismo y todo lo que pude dar en este corto tiempo que estuve en la institución”.

Barrantes indicó que no hubo acercamientos para hablar de una posible renovación, pero que a la vez eso era algo normal, porque todo estaba claro.

“Yo conversé en su momento con don Javier (Santamaría), también tuve algunas conversaciones con la Junta Directiva y yo sabía cuál era mi posición, cuál era mi contrato y qué era lo que nos estábamos jugando”.

No es de extrañar que algún equipo quiera ficharlo, pero él pensará bien las cosas para tomar su próxima decisión.