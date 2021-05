El 08/10/2010, llevé las cortinas “blackout” del cuarto de mi hija a lavar a la Lavanderia X-press Quality Cleaners Guachipelín, Escazú. Las recogí el 12/10. Cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que no se podían despegar ya que el “blackout” estaba pegado. Tratando de despegarlas, se empezaron a hacer huecos. Llevé las cortinas a la lavandería para que viera cómo estaban pegadas, por lo cual no se responsabilizaron. Pedí que me devolvieran mis cortinas como yo se las llevé en buen estado... Nunca me llamaron.