Saprissa tiene un as bajo la manga letal en semifinales y finales

San Carlos, Alajuelense y Herediano deben tomar sus previsiones, o al menos, quedan avisados, por si tienen que medirse al Deportivo Saprissa.

El cuadro morado tiene un as bajo la manga, un jugador que es determinante en las semifinales y en las finales. Al menos así lo confirman las estadísticas de los dos torneos anteriores. Se trata del ‘Saprichamaco’, como le dicen muchos aficionados morados al joven delantero Warren Madrigal.

En el primer compromiso de la semifinal del Apertura pasado, Warren Madrigal le anotó dos veces a los florenses, en el partido que se disputó en el Estadio Colleya Fonseca. En el segundo partido de esa semifinal frente a los rojiamarillos, el conjunto saprissista ganó 2-0 y el primer tanto lo marcó Warren, quien también dejó su huella en el cierre del torneo pasado, con goles ante el mismo Herediano (en semifinales) y Alajuelense (en la Gran Final del Clausura 2023).

En la Gran Final del Clausura 2023 y tras estar abajo en el marcador 1-0 ante la Liga, el joven Madrigal devolvió la ilusión a los saprissistas al minuto 19 al anotar y empatar el marcador global 1-1. Después, Javon East y Luis Paradela sellaron la victoria 3-1, y Saprissa obtuvo el título 38.

Hoy día, el momento es distinto para Madrigal, no es titular y tampoco está en su mejor forma, debido a que estuvo un mes fuera de las canchas, tras una artroscopia en la rodilla, pero Warren se tiene fe para el cierre del certamen y espera aportarle a su escuadra.

“Yo siempre pienso en ser determinante para el equipo, pero los compañeros están haciendo las cosas muy bien en ofensiva. Si me dan la oportunidad, debo aprovecharla por el bien del grupo”, dijo Warren Madrigal.

Saprissa juega de visita el jueves a las 7 p. m. contra San Carlos y es el favorito para dar el primer paso, pero Warren expresó que en el plantel no dan por un hecho que son los candidatos al cetro.

“En torneos pasados han dicho que no somos favoritos, ahora dirán otra cosa, pero nos enfocamos en ganar, hacer las cosas bien y lograr los campeonatos”, señaló Warren.

Madrigal manifestó que el tema de la lesión quedó atrás, resaltó que se siente bien y si le corresponde jugar 90 minutos o menos es tema de Vladimir Quesada, pero volvió a mencionar que en el ataque Luis Paradela, Ariel Rodríguez y Javon East hacen un enorme trabajo.

Warren Madrigal anotó en la semifinal del Clausura 2023, donde el Deportivo Saprissa, dejó en el camino al Herediano. (Jose Cordero)

“Mis compañeros en la parte de arriba lo hacen muy bien y yo muy feliz por ellos. Me lesioné y ellos llegaron y lo hicieron muy bien y conservamos el conjunto”, señaló Warren.

A Warren Madrigal se le efectuó una artroscopia en la rodilla izquierda. El jugador presentaba una ruptura compleja del menisco por lo que se le hizo una meniscectomía parcial (resección parcial de un fragmento de menisco).

“Estuve un mes fuera y cuando volví, uno queda con un poco de miedo. Que si hacía una cosa u otra me podía afectar, pero al entrar en la cancha se me olvida. En el partido pasado contra San Carlos, tuve algunas caídas media raras y luego me dije si no pasó nada, es porque estoy completamente bien”, resaltó.

Warren se refirió al juego semifinal contra San Carlos y comentó que será un choque diferente al que ganaron 0-3, indicó que los norteños tienen un gran equipo y espera un buen compromiso, porque para él, todos aspiran a llevarse el campeonato.