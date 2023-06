Vladimir de la Cruz: ‘Los libros están teniendo una revolución inevitable’

A sus 76 años, el intelectual Vladimir de la Cruz toma un nuevo desafío en su carrera.

Siempre ubicado como político (fue candidato presidencial del partido izquierdista Fuerza Democrática), historiador y profesor universitario, De la Cruz quiere ponerse en servicio de las letras.

Este mayo, fue anunciado como presidente del Consejo de la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), puesto que ocupará hasta julio del 2025, luego de la renuncia de la antropóloga María Eugenia Bozzoli Vargas, quien integró el consejo por casi dos décadas y fue presidenta por siete años.

En esa posición, De la Cruz debe dirigir a un equipo que se encargará de aprobar la publicación de obras, fijar las políticas necesarias para manejo de recursos de la editorial y velar por la promoción, difusión y distribución de las obras producidas por la EUNED.

Desde ese puesto, De la Cruz expone sus intereses y expectativas en torno al quehacer literario y la figura que ocupa la EUNED dentro de ese espectro.

—¿Con qué emociones asume su presidencia en el Consejo Editorial de la EUNED?

—Para mí es una gran experiencia. Es un Consejo Directivo especial en su conformación, que permite vincular el mundo académico de la UNED y de autores del país. La EUNED ronda los 45 años de existencia, que la coloca como la principal editorial universitaria y pública del país, con un promedio de 85 libros editados por año. Esta es su importancia en la producción de libro nacional.

”En lo particular sustituir a la Dra. María Eugenia Bozzoli en la presidencia es un gran desafío, con sus más de 15 años que ella estuvo presente y presidiéndola. Dichosamente, la integración del Consejo Directivo reúne autores y académicos de gran experiencia y prestigio, comprometidos con el mundo cultural y del libro costarricense, conocedores de todos los géneros literarios y editoriales que nos toca atender. Esto garantiza el espectro de las publicaciones.

”Espero que sigamos teniendo el papel principal en la producción de libros nacionales, de rescate de obras de autores de nuestra cultura, de promoción de nuevos autores y jóvenes autores; de contribuir, de esa manera, a fortalecer la memoria histórica cultural, la identidad nacional y a preservar y potenciar la esencia de lo costarricense. En un mundo interrelacionado como el actual, urge fortalecer los elementos de la nacionalidad costarricense, en todos sus aspectos, para poder insertarnos mejor en el mundo globalizado y cosmopolita que vivimos y se nos impone”.

Vladimir de la Cruz ocupó grandes puestos en la política costarricense. Por ejemplo, fue embajador del país en Venezuela. Foto: Cortesía (Cortesía)

—¿Cómo valora a la EUNED en el quehacer cultural del país?

—La valoro en íntima relación con los autores, que son la expresión final de ese quehacer cultural. Sin autores y creadores literarios, científicos, en el campo de las ciencias naturales y exactas, artísticos, ensayísticos, en todos los campos, no hay producción de libros. En el caso de la EUNED tenemos una doble dimensión, la producción de libros didácticos para los estudiantes, que se les dan directamente con la matrícula de sus cursos, para apoyo de sus estudios y los de la propia producción editorial.

“La producción de libros didácticos, que también se venden para el gran público significa alrededor del 20% de lo que producimos. El restante 80% se produce en los distintos géneros editoriales para los grandes públicos y lectores fieles al sello de la EUNED”.

—¿Cuáles son sus líneas editoriales?

—Todos los campos de estudio y de enseñanza de la UNED y todos los campos en que se desenvuelven las editoriales nacionales y extranjeras, de conformidad a los textos que se nos presentan y aprobamos y por los autores que representamos. Como todas las editoriales cuando se nos presenta una obra se la envía a lectores especializados para que nos den su opinión sobre la calidad de la obra, su pertinencia e importancia, sus posibilidades editoriales.

”En ese sentido las obras de la EUNED se publican bajo lineamientos de narrativa, cuento, novela, ensayo, ciencias naturales y exactas; bajo temáticas de vieja y nueva narrativa, historia y socio cultura de Costa Rica, sobre clásicos de 1856, series infantiles -que son muy importantes-, obras de rescate, de las letras nacionales y tradiciones, de Historia propiamente dicha, de interpretación de la realidad nacional contemporánea o reciente”.

—¿Los afecta en la venta de libros impresos las nuevas técnicas de acceso a la información y a la lectura, especialmente los digitales?

—La revolución que se ha producido en este sentido es inevitable. Afecta todos los ámbitos de la producción de materiales impresos, periódicos, revistas, libros en general, pero no ha hecho desaparecer la producción de libros. Las editoriales hemos tenido que aprender de esta realidad. La EUNED ya está caminando para la edición de libros digitales o electrónicos y audio libros. Y estaremos preparándonos para cualquier otra forma que aparezca y podamos desarrollar. No podemos quedarnos atrás.

”El problema más importante que veo en esto no es la ciencia digital. Es el abandono que se ha hecho desde la escuela de la lectura. El oficio del lector ya no se fomenta, no se estimula, no se desarrolla. En las casas ya no se tienen libreros ni pequeñas bibliotecas. A las personas y a los estudiantes se les ha llevado a leer resúmenes, malos resúmenes de obras, y se les ha llevado hasta a comprimir palabras, para que escriban con signos, lo que ha deteriorado mucho la capacidad de razonamiento, de discernimiento, de concentración y de entendimiento de textos, con problemas también de expresión oral, gramatical y de comunicación.

Literatura infantil, ensayos, poesía y novela son parte de los géneros que publica la EUNED. Foto: Cortesía

”Aparte de la mala ortografía con que hoy muchas personas escriben, evidencian lo que tienen en la cabeza. Como Editorial esto nos preocupa porque pensamos en esos costarricenses que son dañados de esa manera, con deficiencia mental y reducido vocabulario. Como editorial estamos diseñando políticas para acercar a los lectores y a los compradores de libros a los libros que ofrecemos y a sus autores.

”Hemos intensificado los anuncios de las obras que vamos publicando y de proyectarlas con entrevistas con sus autores, con conversatorios y mesas redondas de presentación de los libros. Ojalá la relación entre autores y lectores fuera más estrecha e intensa, de gran admiración hacia los autores.

”Aparte de los que se puede vender de libros del sello EUNED en librerías en general, la EUNED tiene puntos de ventas, en San José, en La Paulina de Montes de Oca, en Cartago, en Heredia y recientemente en la Casa de la Cultura Jiménez Sancho de Cartago. Para mejorar los lectores y la venta se requiere también más promoción y distribución de los libros”.

—¿Qué es lo principal? ¿Vender libros o atender objetivos culturales?

—Todas las editoriales venden libros. Se publican para venderlos. Los libros son mercancías de un campo muy especial de la economía, como es la cultura. Todos los libros tienen un costo de producción. En el caso de las editoriales de las universidades, y la del Estado, esos costos se diluyen, en cierta forma, lo que permite que los libros salgan al mercado proporcionalmente más baratos, a más bajo costo de producción del que tienen las editoriales privadas, lo que redunda en una mejor posibilidad para los lectores y consumidores de libros. Como editorial universitaria tenemos fines educativos, culturales, académicos pero también comerciales.

”Producir libros con la intención de venderlos sin cubrir al menos sus costos no constituye ninguna política editorial cultural. Los libros tienen que cubrir al menos sus gastos administrativos de producción y administración, para dar la posibilidad de seguir produciendo más libros al más bajo costo posible.

”Ninguna editorial existe sin fines de lucro en sentido estricto. Lo que las puede distinguir es la finalidad y la política cultural de sus publicaciones. Como editorial universitaria somos un espacio abierto de oportunidad y posibilidad para todos los escritores y autores. Esta temática, de vender o cumplir fines culturales, es un debate abierto en el seno mismo de las universidades.

“Como formas de ‘abaratar’ más los costos de producción valoramos siempre las posibilidades de coediciones con otras editoriales, nacionales, universitarias y extranjeras; también, de vender obras en preventas bajo “suscripciones de honor”. La estrechez de los salarios e ingresos, y el elevado costo de la vida, ha afectado la compra de libros. En el caso de la EUNED, dentro de la Universidad hay una oficina que se encarga de la venta de libros.

La editorial de la UNED se encuentra dentro de la sede universitaria de Sabanilla. Foto: Cortesía

—¿Se venden los autores?

—Sí, claro. Eso mucho tiene que ver con las editoriales. Venden autores en una buena cantidad de sus producciones, sobre todo cuando son conocidos o ya han publicado con éxito bajo el sello editorial. Hay autores que se promueven con dignidad, con gran pasión y ayudan a difundir y a vender sus obras. Es lógico y normal que así sea porque tienen sus propios seguidores.

”Eso se ve mucho en las ferias de libros. Las ferias internacionales generalmente anuncian a un autor de reconocido prestigio para que participe en ellas, dando conferencia y firmando libros. En las ferias costarricenses algo de esto se hace también.

—¿Qué representación tiene la EUNED en ferias importantes?

—En las ferias nacionales obligatoriamente lo hacemos, la que convoca la Cámara de Libro, la Feria Internacional, donde participan todo tipo de editoriales, grandes y pequeñas, públicas y privadas, autores independientes. En las Ferias de las editoriales universitarias y en Ferias internacionales. Ya hemos participado regularmente en la Feria Internacional de Guadalajara, en México, cada año, en la Feria del Libro universitario de México.

”Quisiéramos tener mayor inserción en Ferias Internacionales como la de Buenos Aires, Argentina, la de Lima, en Perú, la de Bogotá, la de Guatemala. A las grandes Ferias de España y Alemania la pequeñez del país no nos facilita la participación. Quisiéramos que a estas ferias pudieran ir acompañando a la EUNED autores con sus libros. Hay Redes de Editoriales de América Latina y el Caribe que promueven libros y encuentros de libreros, editoriales y autores en distintos los países. En Costa Rica hace falta más músculo editorial para participar en estas ferias internacionales.

—¿Qué hace a un libro un buen libro?

—Su especificidad, su particularidad, aparte de los elementos propios de su producción y edición. Los autores que los hacen. Los libros son también una marca editorial, un sello de distinción. La EUNED es un sello reconocido, una marca de calidad distinguida. La EUNED tiene bien ganado un alto lugar en la producción de libro costarricense y en la cultura nacional.

“Los distinguimos también por las colecciones de publicación que ofrecemos, por los concursos que promovemos como el Alberto Cañas, con una dotación de $2.500. En el país faltan más concursos de las editoriales, especialmente anunciados con tiempo y ojalá con buenas dotaciones económicas”.