Valiente Pastel ofrece una exposición de ‘buen ride’, erotismo y humor

Al final, el sexo no es un asunto tan serio. Por lo menos así parece en Un mundo pastel, exposición del artista visual Jorge Ramírez, quien realiza sus proyectos como Valiente Pastel. No parece serio porque, entre las imágenes pornográficas intervenidas con pintura, el erotismo troca en caricatura justo frente a figurillas graciosas que parecen juguetes fallidos.

Valiente Pastel exhibe sus obras en el espacio Satisfactory, en barrio Escalante (San José), hasta el 19 de noviembre, de manera gratuita y abierta de miércoles a domingo de 1 p. m. a 6 p. m. Pinturas, libretas, naipes intervenidos, textiles con sus personajes, bordados de colores vibrantes, creaciones de barro, dibujos sueltos, stickers y hasta figuras de peluche pueblan una exposición donde está bien sentirse bien: es arte y es juego.

Ingenuo, casi infantil, al lado del erotismo en tono de broma: así es el arte de Valiente Pastel. Foto: cortesía de satisFACTORY.

A decir de Ramírez, “un mundo pastel sería un espacio donde sentirse libre, en confianza, seguro, rodeado de personas que le aporten a uno lo más que se pueda (...) Eso sería un mundo pastel: no tener reglas en el buen sentido, estar todos ‘buen ride’, rodeado de buenas personas”, explica. Así se vivió la inauguración del 3 de noviembre, distendida y con música y amigos, entre miradas entretenidas con la pornografía caricaturesca y los almohadones sonrientes.

“Me gusta hablar de la homosexualidad, del erotismo, de la sexualidad en general, porque a la gente le da vergüenza o miedo hablar de esas cosas”, comenta Ramírez. “Considero que agregarle caricatura, un poco de burla o chota a esta hace que la gente no vea las imágenes como grotescas sino como algo gracioso”. Es algo a lo que nos podemos acercar, sin miedo: no hay nada tan explícito, pero ciertamente las manchas y los trazos nos dirigen la atención a lo inevitable.

La exposición 'Un mundo pastel', en Satisfactory, incluye música, talleres de bordado e intervención de objetos, y espacios para compartir con Valiente Pastel. Foto: cortesía de satisFACTORY.

Incluso nos podemos acercar: en Un mundo pastel, los objetos invitan al tacto y a la mirada cercana. Además, la exposición incorpora intervenciones de otros artistas y talleres como parte integral.

“Como espectador me gusta poder llegar a ver y tocar las obras, no solo observarlas. Me gusta que la gente se sienta incluida en las exposiciones. Considero que uno no puede crear sin aprender de ‘otres’; es parte de mi proceso estar rodeado de otras personas y aprender a crear juntas”, detalla el artista.

La exposición Un mundo pastel se celebra en el espacio multidisciplinario Satisfactory, donde Ramírez ha colaborado con otros talleres y exhibiciones. La curaduría es de Erika Martin, quien junto con Gabriel Araya y el apoyo de la Colección Toribio Ulibarri coordinó esta muestra.

Valiente Pastel muestra su arte en Satisfactory este noviembre del 2023. El objeto fue creado en colaboración con Nomellamo. Foto: cortesía de satisFACTORY.

Como comenta Erika Martin en su texto curatorial, el humor, la curiosidad y el “no saber” nutren esta exposición de Valiente Pastel. “Paso a paso, Pastel construye un mundo con la humildad que se posee cuando se tiene la valentía para reconocer que hay cosas que desconocemos o de las que sabemos poco”.

La búsqueda de Valiente Pastel no apunta al estricto rigor técnico, sino al placer de tocar, manchar, rasgar, tapar, colorear, desbordarse. Algo ingenuo, algo arriesgado, algo dudoso: así, Ramírez juega y nos invita a jugar con él, y lo que descubramos espectadores y artistas en el proceso será parte de ese “mundo pastel”.

Un mundo pastel ha sido una oportunidad para que Ramírez piense en otras vías para su arte-juego, como las que debutan aquí en textil, bordado y quilting. “En esta exposición introduzco materiales de textil y presento trabajos de pintura más grandes. Voy a irme por ese lado. También me gustaría intervenir ropa, crear obras en la ropa para que la gente las pueda usar, que puedan ponerse un sweater o un abrigo y que sean únicos y especiales”, detalle.

Nada es tan serio como las ganas de probar, fallar, intentar de nuevo, jugar y encontrar.

Valiente Pastel es Jorge Ramírez, un artista multidisciplinario que juega con el erotismo y la caricatura. Foto: Daniela Campos / cortesía de Jorge Ramírez.

Lo pornográfico juega un papel en la obra de Valiente Pastel, que lo deforma y lo caricaturiza para aligerar su carga. Foto: cortesía de satisFACTORY

Jorge Ramírez explora lo caricaturesco y lo ingenuo con su alter ego Valiente Pastel. Foto: cortesía de satisFACTORY.

Actividades artísticas gratuitas en San José

Un mundo pastel incluye espacios para compartir con actividades gratuitas en Satisfactory. El miércoles 8 de noviembre a las 7 p. m., se celebrará un “ritual de bordado” con Cristina Sánchez y Hannia Durán.

El jueves 9, Valiente Pastel recibirá a quienes deseen llevar objetos para intervenir, como hace en su arte, con pintura, collage, dibujo...

El sábado 11, a las 4 p. m., se celebrará una dinámica de “cadáver exquisito” con texto y dibujo y, a las 7 p. m., habrá música de Frank Noguera y Valiente Pastel. Para concluir, la próxima semana Satisfactory recibirá una breve muestra temporal de mujeres que trabajan con arte gráfico para acompañar el cierre de Un mundo pastel; puede leer sobre el evento en las redes sociales del espacio.