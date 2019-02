Para sanar, hay que separarse de ese Otro, o dejar de pedirle el amor que no dio. Si la separación es incompleta, hay neurosis. Si la metáfora paterna no se efectúa y no hay corte, hay gran riesgo de psicosis. Nos dice la autora: En algunas mujeres el pasaje de niña a mujer puede traer derrumbes narcisistas que revelan el rompimiento del registro simbólico, lo cual las deja estructuralmente del lado de las psicosis sin desencadenar. Eso pasa en las anorexias graves, en las que aparentemente ellas pueden vivir “cierta normalidad”, pero con la presencia de un delirio de por vida que se localiza sobre la imagen de su cuerpo, el cual es vivido como perseguidor y devorador… (p.241).