Pi Art Festival: gestión y celebración cultural en la costa guanacasteca

La experiencia del Pi Art Festival 2023, en Islita de Guanacaste, dejó una marca profunda en las personas que fueron partícipes del evento: la comunidad, el equipo de producción y artistas nacionales e internacionales.

Detalle de la instalación Coyosfera de Francesco Bracci (Juan Tribaldos.)

La bienaventuranza transformó la humanidad de quienes vivieron la energía de la comunidad, del entorno social y natural, las comidas guanacastecas de doña Guiselle, las exposiciones de arte en el Museo del pueblo, los espectadores que, venidos de lejos o cerca, disfrutaron de las actividades culturales programadas.

Fueron ocho días de confraternidad honesta, de entrega, apoyo, colaboraciones, mucha emoción, creatividad, innovación y reflexión.

Muestra de fotografías del colectivo F de imagen, en el redondel de Islita. (Juan Tribaldos.)

En el sitio quedan aún algunas obras en exhibición, formando parte del paisaje natural y comunitario: La coyosfera de Francesco Bracci, la muestra de fotografías del colectivo F de Imagen en el redondel y obras de Johana van Paris.

El Museo Islita de Arte Contemporáneo al Aire Libre alberga la exposición de obras de artistas locales y de su colección permanente con pieza de Ottón Solís, Montserrat Mesalles, Edgar Zúñiga y Loída Pretiz.

El Pi Arte se llevó a cabo del 14 al 20 de marzo en su primera edición. Se celebró el 3.14 (3 de marzo); por eso la referencia al número Pi, por eso la referencia a ese círculo infinito que nunca se cierra porque también es una espiral virtuosa de emprendedurismo, tecnología, artes, deporte, gastronomía, talleres y un poderoso vínculo emocional tejido con la comunidad, tanto hacia su propio corazón palpitante, como hacia afuera, para recibir a aquellos que visitaron el festival.

La Escuela La Islita y el Salon comunal formaron parte de las locaciones del Pi Art Festival (Juan Tribaldos.)

La iniciativa surgió de los emprendedores costarricenses Héctor Anchía y Julián Mora, quienes encendieron una chispa que generó un proceso de gestión cultural comunitaria, en la que decenas de involucrados se acercaron e intercambiaron saberes, culturas, desarrollo y calidad de vida.

Guillermo Tovar, artista costarricense Copiado!

Llego a Islita por primera vez un miércoles por la tarde. Desde hace muchos años escucho hablar sobre este lugar. En la cancha de fútbol miro alrededor: hay mesas, bancas de cemento y árboles de Guanacaste. Observo una lapa…siempre andan en pareja, ¿dónde estará la otra?.

Islita tiene un amplio centro comunitario, cuya fachada pintada por artistas locales hace perfecta simbiosis con la exposición de arte contemporáneo, albergada dentro. Al otro costado hay una pulpería con una gran ventana de madera, allí compro una Gatorade verde y me la tomo mientras recorro el Museo de Islita, que queda a la par.

En el Festival de Cine PI, disfrutar las películas al aire libre fue un deleite. (Juan Tribaldos.)

Hay varias piezas de arte colgando del techo hechas de conchas y de madera curada por el agua del mar. Salgo a la plaza y dos niños juegan fútbol. Les pido permiso para unirme y jugamos “centros” un buen rato. Salto y meto un gol de cabeza al ángulo, me siento de diecisiete. Para estas horas tengo hambre porque olvidé almorzar, así que almuerzo en la casa de doña Giselle. Me sirve un plato y le digo: “doña Giselle, pero yo no puedo comerme todo esto, se va a desperdiciar”.

Mientras espero, un gato blanco adolescente se acerca para que lo acaricie. Se va y a los cinco minutos vuelve con una paloma gris en la boca. La comida está deliciosa. La de doña Giselle, claro, no sé la paloma. Arroz, frijoles, platano, ensalada, pollo en salsa y fresco de tamarindo…pero hecho en Guanacaste por una guanacasteca, ustedes saben. Le agradezco y cruzo la plaza para ver la exposición de arte contemporáneo. Veo a algunos amigos y amigas del Pi Art Festival. Nos alegramos y nuestros saludos así lo expresan.

Los siguientes días son de saludar más, conocer, conversar, conectar, crear nuevas relaciones y vínculos, y alimentar y fortalecer los ya existentes. De escuchar y aprender de esta comunidad mágica y vibrante, detenida en el tiempo, pero fresca y llena de vida nueva. De arte, cine, música, talleres y de encuentros tan maravillosos como los que propicia el arte y la buena voluntad. Días de ebullición, de ideas emocionantes, de energía compartida y de profundo agradecimiento.

Marlov Barrios, artista guatemalteco Copiado!

Me sentí muy feliz de haber estado en el pueblo de Islita, en Guanacaste. Muy agradecido de participar en el Pi Art Festival, principalmente de compartir con la juventud, los estudiantes, los niños y las niñas que nos acompañaron de manera entusiasta en la presentación de mi exposición.

Mi participación en el Pi Art Festival en Islita fue con una pieza políptica: cuatro pinturas tituladas Renacer del tiempo. Al momento de llegar a la comunidad hice una intervención a muro que integró y conectó las cuatro pinturas, creadas específicamente para el festival en acrílico sobre tela.

En este espacio continuamos hermanándonos en las prácticas artísticas en todas sus expresiones, que es la manifestación espiritual más energética, más transgresora y revolucionaria de la existencia humana.

Necesitamos el trabajo para nuestro sustento, pero al mismo tiempo necesitamos exaltar nuestro juicio crítico, nuestra vida espiritual, nuestra manera de reconocernos en la diversidad de nuestros puntos de vista.

Resultados del taller de la artista plástica Carolina Guillermet y exposición de arte local en Casa Museo. (Juan Tribaldos.)

Acercarnos al arte nos permite valorar, respetar y dimensionar la subjetividad de cada una de las vidas de esta comunidad.

La única manera cómo podemos estar juntos en nuestra diversidad, es caminar hacia un futuro inmediato que sea estrictamente de prosperidad, de fecundidad, de armonía, que nuestras generaciones presentes y futuras tengan un acercamiento permanente y constante con las disciplinas artísticas eminentemente participativas y colaborativas.

Para mí es muy importante y valioso el gesto de descentralizar las expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, porque generalmente en nuestros países y muy posiblemente en buena parte del mundo, estas actividades se realizan en las capitales y en las áreas urbanas.

Sin embargo, el arte es una manera vital de hacer comunidad, de generar un tejido de integración de diálogo, de identidad, de memoria que se establece, enriquece y solidifica con el acercamiento a las expresiones artísticas.

Paco Cervilla, co-productor Pi Art Festival Copiado!

Julián me llamó un lunes 13 de febrero. Nos vimos en una cafetería y mientras pedíamos la orden nos contó del Pi Art. Su idea era tan descabellada, arriesgada y visionaria que me atrapó. Literalmente nos hizo una oferta que no podíamos rechazar. “Esto está maravilloso”, pensé, “pero no hay tiempo”. Estábamos a solo un mes de distancia. Le dije que sí mientras pedía un té de tilo.

No sabía mucho acerca de la comunidad de Islita, excepto por el hotel, sus reconocimientos en turismo y su enfoque en fomentar el arte en la zona. Al llegar, me encontré con este lugar mágico rodeado por una plaza, con unos árboles gigantes de mango donde anidaban una familia de lapas y una lora que era la mascota del pueblo. Y, en ese instante, empezamos a ver todo de otra manera.

Todo adquirió otro sentido cuando nos adentramos en la comunidad y conocimos a sus habitantes. Ya no se trataba solo de hacer un evento cultural, sino que la pregunta que nos formulamos era: ¿cómo utilizar el festival como un catalizador para la conexión social y un cambio positivo?

Muchos participaron en taller 'El último indio, tradiciones musicales de Guanacaste'. (Juan Tribaldos.)

El eje central del Pi Art era la exposición, la cual contaba con 150 obras de 60 de los mejores artistas contemporáneos del momento, no solo costarricenses, sino también centroamericanos. Había un ciclo de cine costarricense que proyectamos en la plaza de futbol, instalaciones y exposiciones paralelas distribuidas por toda la comunidad. También hubo talleres y conferencias con especialistas como Christopher Brosse, quien habló sobre economía circular; o un conversatorio que organizó Loida Pretiz, sobre la tradición musical local con don Arturo Vásquez, adulto mayor y gran músico de la comunidad. Él tocó su canción El último indio en compañía de Naidelyn Calderón, joven de 16 años y nieta de uno de los grandes marimberos de la zona. Fue algo conmovedor.

Otro de los factores culturales que logramos incluir fue la cocina guanacasteca con una feria de emprendedores de la zona. Tortilla palmeada, chicharrones, cuajada, picadillos o ceviche fueron algunos de los platillos que estuvieron presentes y que lograron crear una fiesta alrededor de la cultura gastronómica local.

Pi Art fue un lugar de conexión, un lugar de encuentro; todos colaborando, disfrutando, aprendiendo, rodeados de naturaleza y con una energía maravillosa. Como profesional y como persona fue una experiencia única que me inspiró, me enseñó y me conectó no solo con mi cultura, sino con mi propia humanidad.

Diana Zuleta, productora Pi Arte Festival Copiado!

Mi último día en Islita fue muy especial. Desperté con la mente acelerada: quedaba mucho por recoger y mover. Había que hacerlo, de sitio en sitio, junto a Paco en “la mula” (un 4x4 donde transportamos cuánta gente y chunche hubo).

De mi lista, el pendiente más importante era hacer cuentas con la comunidad. Primero visité a Guiselle, quien alimentó al equipo de producción desde la cocina de su casa. Lo que pensé iban a ser unos diez minutos de conversación, fueron 60. Nos habíamos convertido en cómplices. En su cuaderno, con palitos se contaban 380 servicios. Revisamos el costo final. Ella estaba agradecida, y yo más, por comidas abundantes y deliciosas, más el lujo de servirnos en las mesas de su terraza, acompañados de las texturas de un Guanacaste detenido en el tiempo.

Doña Noemi me recibió con café y pan casero. Pasado el ejercicio numérico, me compartió sobre su vida en Islita.

Mientras esperaba “la mula” para continuar, me hice sombra debajo del Guanacaste de las lapas, sintiéndome muy en calma.

¡Qué ganas de no devolverse a San José!.

Sandro Vásquez, Andres Cervilla, Arturo Vasquez y Naidelyn Calderon participaron en el taller 'El último indio, tradiciones musicales de Guanacaste'. (Juan Tribaldos.)

En la noche nos reunimos con don Jose y Guillermo, de las cabinas y el restaurante. “Coman y luego hacemos números”. En el plato servido había un pargo entero. Los números salieron rápidito, por lo que las historias de lo que ha construido don Jose en Islita fueron lo principal.

El Festival había sido un éxito: locales y ajenos experimentamos una transformación. A mí me conquistó la producción local de arte contemporáneo, así como la gente: niños, niñas, personal del hotel, cuadrillas de construcción, personal de limpieza... en fin, gente que colaboró porque quiso construir en común.

De no ser Islita tan viva y abundante, el festival hubiera contado una historia distinta.

Terminé ese día con muchas preguntas. Islita me dio muchísimo, y yo quiero saber cómo retribuirle, y cómo crece sosteniblemente una comunidad que se ha construido por sí misma, cuya riqueza supera lo escénico, cuyo valor es su gente y saberes.