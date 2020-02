Todavía hay muy pocas directoras a cargo de grandes proyectos, y son principalmente aquellos cineastas consolidados en los 90, como Park Chan-wook (The Handmaiden, 2016), Lee Chang-dong (Burning, 2018) y el mismo Bong Joon-ho, quienes gozan de plena libertad creativa en producciones de gran presupuesto. Un director muy popular en el circuito de festivales es Hong Sang-soo, de quien se vio Right Now, Wrong Then (2016) en Costa Rica. En el plano más popular, filmes como el thriller de zombis Train to Busan (2016), de Yeon Sang-ho, brindan esa mezcla de géneros y la maestría visual que destacan en las mejores superproducciones coreanas.