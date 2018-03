–No estar a diario con la familia. Llega un momento en que uno tiene que hacer las cosas solo; entonces, eso sí me pegó mucho al principio. Cuando estaba en Lynn University (donde cursó el bachillerato) no tenía que preocuparme por pagar renta, por hacer la comida; era simplemente ir a clases, uno la llevaba suave. Había días que me pegaba y decía: me gustaría estar en Costa Rica, pero nada que una llamada no curara, obviamente.