Y me reservo para el final lo más hermoso de esas novelas portentosas llamadas evangelios: a su manera, son también poemarios de extraordinario mérito. Las “Bienaventuranzas” es, para mí, el más sublime poema del repertorio lírico universal. Fíjense ustedes si será poesía que hasta pone en acción uno de sus recursos retóricos más socorridos: la anáfora, esto es, el procedimiento consistente en iniciar cada verso con la misma palabra (“bienaventurados”). Es una fórmula empleada por Víctor Hugo, Baudelaire, Darío, Lorca (en “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”). Se trata de poesía diáfana, alada, que nos reconforta y arrulla en medio de “la noche oscura del alma” (San Juan de la Cruz). Por otra parte, es frecuente, en los evangelios, la configuración métrica en la que el primer versículo es largo, y el segundo corto: es una estructura rítmica que Mallarmé incorporó a su poesía. Se llama Quinah, y lo encontramos en la antigua lírica hebrea, griega y latina. El verso corto solía tener un carácter severo, sentencioso. No observan el principio de la rima porque este es hijo de la Edad Media, no de la Antigüedad.