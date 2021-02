Una de las artimañas preferidas de este Plutón “fecundo en ardides” (Homero) es su destreza en el arte del disfraz. Puede asumir la forma de un papa, un miembro del Colegio Cardenalicio Vaticano, un simple cura de provincia, una monja renca, un capitán de barco de características casi verneanas, doctor, multimillonario, Urganda la desconocida -personaje de El Quijote, pero disfrazada en este caso de terrorista armada con fálica ametralladora-… Mil antifaces para ese ser cuya esencia cabe en cinco letras: El Mal. Al abrir El viaje del Beagle nos enteramos, prima facie, de que el dinero de Marcus Cíclicus se asemeja al universo en tres aspectos: 1, es ilimitado; 2, se encuentra, como el universo, en expansión; 3, tiene un origen desconocido. Otro tanto podría decirse de una buena parte de las fortunas que amasan esos que pasan por grandes magnates en este corralón del trópico húmedo que es Costa Rica. El 20% del dinero que circula en manos de los costarricenses es producto del lavado. Todos los días manipulamos, sin saberlo, dinero mal habido. Ninguna gran fortuna es inocente de la correlativa pobreza que genera. Repito: ninguna gran fortuna es inocente de la correlativa pobreza que genera. Nuestro país está infestado por Marcus Cíclicus de todas las estofas imaginables. Como canta el Mefistófeles de la ópera Fausto de Gounod: “Et Satan conduit le bal!” (“¡Y Satán conduce el baile!”). Y como plañe la poeta Marceline Desbordes-Valmore: “Et Dieu voit cela!” (“¡Y Dios ve todo eso!”) Ese Dios que a fuerza de querer respetar nuestra libertad y no actuar como un padre injerencista, deja a sus hijos jugar con revólveres cargados. Ya ahí no cabe hablar de respeto a la libertad (ese regalo envenenado del que, por amor, nos hiciera el don), sino de negligencia parental, de abandono paterno, de orfandad e intemperie metafísica.