–En realidad la historia oficial difumina todas las contradicciones. Como dije, la novela cuenta el revés de la historia. Desde el principio me propuse hacerlo, y pienso que lo he hecho en mis novelas anteriores, pero debo admitir que durante el proceso de investigación me sorprendí de lo que encontré. ¿Por qué nadie lo había contado antes? No lo sé. Truman Capote y Mario Vargas Llosa dicen que el escritor, como los buitres, se alimentan de la carroña. Es verdad que El año de la ira cuenta episodios que nunca se han narrado sobre el tinoquismo, y yo no soy quién para decir si están bien o mal contados, pero lo triste es que todo ocurrió. Por supuesto, quizá lo cuente con otro énfasis, pero esa es la libertad –la moral de los buitres, como la llama Capote– que me permite la literatura.