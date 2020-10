“Tengo mucha ansiedad, quisiera que el tiempo pasara más rápido de lo que está pasando, ya quiero conocerlo, porque no lo puedo visualizar y me impacienta un poco o me da un poco de intriga de ver cómo va a ser. La verdad es que yo estoy muy emocionado, no sé si todos los papás serán así pero yo estoy muy ilusionado”, afirma el comunicador de 30 años.