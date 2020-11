La única mujer finalista lamentó que debido a la pandemia no ha podido tener contacto con sus padres. “No los abrazo hace meses. Tu cara me suena es un carrusel de muchas emociones. A veces uno está muy feliz, a veces triste, me hace falta abrazar a mi familia. En este tiempo también extrañé mucho el apoyo y el cariño físico del público”, añadió.