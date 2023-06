Ticos ganan Emmy por documental sobre niños migrantes

Un documental sobre la vida de los niños, que emprenden una peligrosa travesía con el propósito de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, ganó este sábado 17 de junio una estatuilla en los premios Emmy Pacific Southwest Chapter, en la categoría Informativo/Instructivo.

Se trata de Niños hacia la tierra prometida, un trabajo que fue realizado por la periodista Stefanía Colombari a finales del 2021, junto con el cinematógrafo y productor Michael Mora, así como por el editor Ignacio Fernández. Todos costarricenses.

“Michael me planteó la idea de hacer algo en la frontera entre México y Estados Unidos. Yo le dije que sí, pero que nos enfocáramos en los niños migrantes porque es la parte más vulnerable de todo el drama de la migración y así comenzamos con este trabajo, que es completamente independiente y que nosotros financiamos”, detalla la comunicadora.

A finales del 2021, Stefanía Colombari viajó a la frontera de México con Estados Unidos para poder realizar el documental 'Niños hacia la tierra prometida'. (Cortesía Stefanía Colombari)

Los Emmy Pacific Southwest Chapter premian lo mejor de la televisión en la región del Pacífico suroeste de Estados Unidos, que contempla San Diego, Bakersfield, Palm Springs, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Santa María, en California; y Las Vegas, Nevada.

Colombari, quien también trabaja como periodista en el programa de Teletica 7 Días, asegura que en diciembre del 2021 se fue rumbo a la frontera sin ninguna expectativa y sin la certeza de poder realizar el documental.

Sin embargo, al llegar al sitio encontró las historias que buscaba para poder sensibilizar a los televidentes sobre el drama de la migración infantil, que incluso obliga a los niños a cruzar solos hacia territorio estadounidense.

“Lo más impactante fue escuchar los testimonios de las madres diciendo: ‘ya voy a mandar a mi hijo pronto a que cruce solo’; o, por ejemplo, el primer caso con el que abre el documental es de un chico que me decía: ‘yo no quiero que me manden solo’ pero por otro lado la madre me dice: ‘estamos considerando mandarlo solo’ y esa capacidad de desprenderse de su hijo sabiendo que es mejor que hagan algo tan arriesgado como eso, a quedarse en la situación en la que están son testimonios desgarradores”, afirma.

Stefanía Colombari tiene más de 10 años de trabajar como periodista en Costa Rica. (Cortesía Stefanía Colomb)

De acuerdo con la periodista, en ese momento el campamento que visitó tenía a más de 700 personas viviendo en el borde con Estados Unidos y ahí “hay mujeres que están embarazadas, que dan a luz ahí en el campamento, se ven las necesidades de los niños y cómo hacen los padres para poder conseguir dinero es un drama”.

“Ver a los niños que a pesar de todo sonríen y se hacen amigos entre ellos es muy conmovedor. Es ver como como ellos afrontan esa ese gran reto que les ha puesto la vida”, comenta.

La periodista, de 33 años, confiesa que luego de ver el documental terminado, el equipo comenzó a soñar con el Emmy, pero antes debían cumplir con el requisito de que se proyectara en la televisión estadounidense.

Entonces comenzaron con la búsqueda de televisoras, hasta que finalmente encontraron “un espacio muerto” que pudieron comprar en Azteca América. Allí, finalmente, pudieron mostrar el documental, de 28 minutos.

Stefanía lamenta no haber podido estar en la premiación, que se llevó a cabo en Palm Springs, California, sin embargo, la estatuilla pronto llegará a Costa Rica.