Greivin Morgan, Sharon Segura, Marko Jara y Sofía Chaverri llegaron tranquilos a la doceava gala de Dancing with the Stars. Esta noche no hubo calificación de los jueces ni tampoco Reto de las estrellas. Sabían que el gran ganador iba a ser definido por los votos del público, así que se pusieron en sus manos.