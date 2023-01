‘Rick and Morty’ se queda sin voz de Rick y Morty

En las últimas horas trascendió una noticia que entristeció a los seguidores de Rick and Morty, pues Justin Roiland, el cocreador de la serie, no seguirá vinculado activamente con el proyecto. Según The Hollywood Reporter Adult Swim, el otro creador de la producción, decidió cortar su relación con él a raíz de las recientes acusaciones de violencia en su contra.

