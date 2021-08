Religión y política, la letal combinación de la serie argentina ‘El reino’

Serie argentina El reino, de Netflix En 'El Reino' Mercedes Morán interpreta a la pastora Elena, la esposa del pastor Emilio Vázquez Pena, quien termina convertido en candidato a la presidencia argentina. Netflix para LN. (NETFLIX/NETFLIX)

Emilio Vázquez Pena es el pastor evangélico de la Iglesia de la Luz. Debido a su habilidad y carisma como líder, es tentado por la política y decide incursionar en las elecciones argentinas al postularse como vicepresidente de cara a las próximas elecciones.

Justo hacia el cierre de la campaña se arman unos disturbios y su compañero de fórmula, el candidato presidencial Armando Badajoz, resulta herido de muerte. Tales hechos dejan a Vásquez Pena al frente de la papeleta de su partido.

Tras la muerte de su compañero, el predicador deberá descifrar quién fue el asesino, pero sobre todo conocer las causas. Todo lo anterior lo hará mientras se prepara para algo que parece posible: ser el nuevo líder de esa nación suramericana.

Esta es la trama de la serie argentina El reino, la cual se estrenó el viernes 13 de agosto en la plataforma streaming Netflix y que es considerada como una de las más grandes producciones de la televisión de ese país de los últimos años.

Con ocho capítulos, de una duración promedio de 45 minutos, la producción mezcla el thriller con el drama. Como ingredientes para su éxito incluye política, religión y misterio en un solo contexto.

Ambición de poder

Serie argentina El reino, de Netflix En 'El reino' el cierre de la campaña presidencial en Argentina culminó con la misteriosa muerte de uno de los candidatos, causando un revuelo en el panorama político del país. Foto: Netflix para LN. (NETFLIX/NETFLIX)

La serie El reino está protagonizada por el actor argentino Diego Peretti, quien ha actuado en destacadas producciones de su país como Los simuladores y El robo del siglo, entre otras.

“Lo que más me atrajo de esta historia es el contrapunto entre la macropolítica y la micropolítica evangelizadora de esta familia, que se siente con la potencialidad para manejar ejecutivamente un país”, le dijo Peretti al diario argentino La Nación.

Sin embargo el actor, de 58 años, duda que un escenario como el que plantea la producción pueda instaurarse, al menos por ahora, en su país. “Dudo que suceda, pero al mismo tiempo creo que esta democracia intoxicada por factores de poder que nos trascienden y no podemos manejar del todo, puede ser campo fértil para que potencialmente, en un futuro, termine progresando políticamente una familia o un líder como el que me toca encarnar”, agregó.

Peretti define a Vázquez Pena como un hombre de fe inalterable, dispuesto a llevar su fortaleza evangelizadora al terreno político.

“Su fe lo lleva a entender que podría estar manejado por otras personas, pero siente que va a poder ganarles. Es interesante ver la ascensión de un líder proveniente del evangelismo y cómo su psicología lo lleva a convertirse en un monstruo“, comentó Peretti a La Nación.

[ La espeluznante historia real que inspiró el filme de Netflix ‘Mudanza mortal’ ]

La prensa argentina ha destacado la actuación de Peretti como el pastor convertido en político. También sobresale Mercedes Morán, quien interpreta a la pastora Elena, la ambiciosa esposa de Emilio. Ella, sin proponérselo, se ve en una encrucijada entre su amor por Cristo y la llegada de la política a la vida de su marido, según resalta el sitio Spoiler.

El papel de la pastora Elena es clave en la trama, porque ella suele ser quien toma las decisiones estratégicas en su congregación. Es una especie de poder detrás del trono y su inesperado arribo al escenario político podría dotarla de gran poder.

“Siempre trato de construir un personaje a partir de los vínculos que establece con los demás, porque habla mucho de lo que es cada uno. En el vínculo entre Emilio y Elena está todo: los pactos y los acuerdos entre los personajes, la sexualidad, los secretos que quedan guardados en ese dormitorio. Son personajes muy estructurados y tan fundamentalistas que parecen complejos, pero no me resultó complicado hacerlo porque no son estereotipos”, le dijo Morán a La Nación.

El resto del elenco cuenta con otras destacadas figuras del medio argentino como son Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel y Peter Lanzani, entre otros.

Producción de lujo

Serie argentina El reino, de Netflix Chino Darín interpreta a Julio Clamens, un joven abogado quien pertenece a una de las familias más adineradas y conectadas con la política de Argentina. Él se convierte en la mano derecha del pastor Emilio. Foto: Netflix para LN. (Marcos Ludevid/NETFLIX/Marcos Ludevid/NETFLIX)

Uno de los aspectos que más llama la atención en esta producción tiene que ver con las tomas aéreas de la ciudad de Buenos Aires, así como la recreación impecable de algunos templos religiosos.

El reino se anunció desde antes de la pandemia, sin embargo, su producción se vió afectada por la crisis sanitaria a tal punto que tuvo que suspenderse el rodaje. No obstante, fue uno los primeros proyectos en retomar su filmación apenas fue posible.

[ Netflix estrena ‘Vivo‘, el filme animado que es una carta de amor a la música cubana ]

“El reino es la más importante de todas las producciones originales realizadas por Netflix en Argentina. No solo por las dimensiones de su producción, sino por lo ambicioso de la propuesta y por el talento que logramos convocar, tanto delante como detrás de las cámaras”, asegura Francisco Ramos, vicepresidente de contenido original para España y Latinoamérica del gigante del streaming.