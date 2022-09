Reina Isabel II vio la serie ‘The Crown’ y lo hizo de una forma particular

Desde su estreno en el 2016, The Crown se convirtió en una de las series preferidas por los suscriptores de Netflix. Han sido muchas las representaciones de la Reina Isabel II- fallecida el pasado 8 de setiembre, pero esta serie fue una de las más vistas y comentadas.

La duda de si la reina Isabel II vio la serie en algún momento siempre estuvo latente, pero parece que ahora el misterio habría sido resuelto por Matt Smith, actor que le dio vida al príncipe Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas de la ficción.

En una entrevista con Today Show, el actor reveló detalles de los encuentros que tuvo con otros miembros de la familia real.

Luis Miguel está enamorado: esta sería su nueva pareja

Krista Smith, Peter Morgan, Claire Foy, Vanessa Kirby y Jane Petrie en un evento de la serie en California. Foto: AFP. (RICH FURY/AFP)

La producción, creada por Peter Morgan, ya emitió cuatro temporadas y a lo largo de los años hubo varias polémicas en torno al proyecto, más que nada por sí retrataba o no a los personajes reales tal cual eran o si los eventos fueron debidamente representados.

Pero, sin dudas, uno de los mayores interrogantes fue si efectivamente los miembros de la realeza se vieron en la pantalla chica, interpretados por actores. Matt Smith contó que supo al respecto.

El rey Carlos III recibió un ‘divertido regalo’ tras sus polémicos y criticados gestos

Claire Foy fue la reina Isabel II en las temporadas uno y dos de 'The Crown'. Olivia Colman interpretó a la monarca en la tercera y cuarta entrega de la producción. Foto: Netflix (Netflix/Archivo)

“Escuché que la Reina lo había visto”, sostuvo el actor y, acto seguido, hizo una revelación que sorprendió a muchos. “Aparentemente, lo hacía con un proyector los domingos por la noche”, comentó.

Pero, este no fue el caso de todos los miembros de la realeza, según contó. “Sé que Felipe definitivamente no la vio. Una vez, un amigo mío se sentó junto a él en una cena y le preguntó... le dijo: ‘Felipe ¿has visto The Crown?’. Aparentemente, el duque se dio vuelta y le respondió tajante: ‘No seas ridículo’”.

El 8 de setiembre falleció la Reina Isabell II. El mundo aún se encuentra de duelo por su partida. Foto: IG

A su vez, Smith recordó el encuentro con otro miembro de la familia real que también tuvo un comentario sobre la serie, pero esta vez se lo hizo a él personalmente.

Smith conoció al príncipe Enrique hace cuatro años y tuvieron un particular encuentro. “Caminó hacia mí y me dijo ‘abuelo’”, mientras me daba la mano.

Smith no puede afirmar que Enrique continúa al tanto de la serie, pero sí sabe que la “miró un poco”. Por último, habló de que en el pasado conoció al actual Rey Carlos III, quien le hizo un halago particular por los “zapatos fabulosos” que lucía en ese momento, pero ningún comentario con respecto a la serie.

El 8 de setiembre el mundo se conmovió por la noticia de que, a los 96 años y tras 70 en el trono, murió la reina Isabel II. Ante el deceso, la audiencia de Netflix volvió a posicionar a The Crown en el Top 10 de las series más vistas de la plataforma.