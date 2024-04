Reese Witherspoon volverá a interpretar a Elle Woods en una serie de ‘Legalmente rubia’

Si alguien hace su lista de películas para ver al menos una vez, seguramente incluirá a Legalmente rubia, cinta que este 2024 cumple 23 años desde su estreno y que catapultó a Reese Witherspoon en Hollywood.

En aquel 2001, la actriz hizo uno de los papeles más importantes de su carrera, al interpretar en el filme a la icónica Elle Woods, una joven que decidía seguir a su novio a la universidad y, para reconquistarlo, se inscribía en la Facultad de Derecho de Harvard. No obstante, a pesar de sus deseos, insertarse en ese mundo no fue algo fácil, aunque ella encontró la manera de hacerse notar, afrontar prejuicios y llevarse una enseñanza trascendental.

La película, basada en la novela homónima escrita por Amanda Brown, terminó siendo un verdadero éxito e incluyó una segunda cinta, un spin-off y un musical.

Reese Witherspoon catapultó su carrera en Hollywood en el 2001, cuando interpretó a Elle Woods en 'Legalmente rubia'. (Archivo)

El elenco, encabezado por Witherspoon, estuvo integrado también por Luke Wilson, Victor Garber, Ali Larter y Matthew Davis. La película fue un éxito rotundo y cosechó dos nominaciones a los premios Globo de Oro en las categorías de Mejor Película de Comida o Musical y Mejor Actriz de Comedia o Musical.

Y pese a que ya han pasado más de dos décadas del estreno de la película, el medio estadounidense Deadline reveló que actualmente se trabaja en una serie derivada de Legalmente Rubia. La que está detrás del proyecto es la propia Witherspoon, de la mano de la productora que fundó en 2016, Hello Sunshine, la cual cuenta con éxitos como Big Little Lies (Max) y The Morning Show (Apple TV+), entre otros.

El sitio reveló que el proyecto se desarrolla en Amazon MGM Studios, con un guion a cargo de Josh Schwartz y Stephanie Savage, los creadores y productores de una de las series juveniles más exitosas, Gossip Girl.

Si bien aún no hay fechas definidas ni información sobre la trama y sus protagonistas, la noticia de que el mundo de Legalmente rubia se expandirá generó una profunda felicidad entre los fanáticos.