Hay dos dimensiones en esto: primero mucho dolor físico. Esta enfermedad hace que se te inflame el cerebro y te duela muchísimo. Es el dolor más fuerte que he experimentado. No te permite hablar ni ver. Luego un tratamiento me provocó mucho vómito, pasé tres semanas grave con eso. Luego el vómito trae secuelas como que se te pone mal el sistema digestivo, no comés porque vomitás, pero si no comés se te irrita el estómago. Comía porque me pedían que comiera. Me metían la comida a la fuerza. Esa parte física es complicada: los mareos, no poderte levantar porque te caés es algo duro. Me caí unas cinco veces, me golpeé la cabeza y la nariz porque me descompensaba mucho.