¿Quién fue Chance Perdomo, el fallecido actor de ‘Gen V’ y ‘El mundo oculto de Sabrina’?

El actor británico Chance Perdomo, conocido por su participación en la serie de Netflix El mundo oculto de Sabrina y más recientemente por su rol estelar en Gen V, de Amazon Prime Video, falleció la tarde del sábado 30 de marzo a la edad de 27 años, luego de verse involucrado en un grave accidente de motocicleta.

La trágica noticia del fallecimiento del intérprete del personaje Ambrose Spellman fue confirmada por la revista Variety, a través de un comunicado emitido por su publicista, en el cual se brindaron algunos detalles sobre el incidente.

“Con gran pesar compartimos la noticia del prematuro fallecimiento de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta. Las autoridades han informado que no hubo otras personas involucradas”, citó el medio.

El artista, también reconocido por su papel de André Anderson en la serie Gen V (spin-off de The Boys) de Amazon Prime, nació en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1996, pero desde muy joven residió en Inglaterra junto a su madre.

Además de su trabajo en televisión, Perdomo incursionó en el cine en la saga de películas After We Fell (2021), After Ever Happy (2022) y After Everything (2023), interpretando el papel de Landon Gibson.

La muerte de Perdomo ocurrió tan solo un día antes de que este domingo 31 de marzo el elenco y los productores de Gen V se reunieran en Toronto, Canadá, para la primera lectura del guion de la segunda temporada de la serie de superhéroes, la cual tenía programado comenzar sus grabaciones el próximo lunes 8 de abril.

Sin embargo, tras la sorpresiva muerte del joven, la producción canceló de forma indefinida el inicio de rodaje, pues además ahora deben pensar en qué pasará con el personaje del actor.

“No podemos comprender completamente esto. Para aquellos de nosotros que lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, una fuerza entusiasta de la naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y, sobre todo, una persona muy amable y encantadora”, detallaron los productores de Gen V en las redes sociales de la serie.

Y agregan: “Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television extienden nuestros más sinceros pensamientos y apoyo a la familia de Chance y a todos los que lo amaban en este momento difícil”.

En esta producción, el actor interpretaba a Andre Anderson, un estudiante que tenía la capacidad de manipulación magnética.

En 'El mundo oculto de Sabrina', de Netflix, Chance Perdomo interpretó a Ambrose Spellman. (Captura de imagen.)

Lamentan su muerte

Luego de que se diera a conocer la muerte del actor, varios de sus amigos y colegas tomaron las redes sociales para recordarlo.

Uno de ellos fue Roberto Aguirre-Sacasa, creador de El mundo oculto de Sabrina, quien describió a Perdomo como un “ser humano generoso, divertido, de corazón abierto, tremendamente inteligente y tremendamente complejo y conmovedor”.

“No hay muchas palabras para describir una noticia tan impactante y devastadora como esta. Además de ser uno de los actores jóvenes más talentosos con los que he tenido el privilegio de trabajar, Chance Perdomo fue, verdaderamente, una luz (...). La pérdida es desgarradora y asombrosa. Mis pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos”, escribió Aguirre-Sacasa junto a tres fotografías del set de Sabrina.

Además, Patrick Schwarzenegger, quien da vida a Luke Riordan en Gen V, compartió sus sentimientos tras conocer la noticia.

“Esto duele mucho. ¡Qué actor tan joven y talentoso y qué gran amigo! Se fue demasiado pronto. Fue un placer trabajar con él en GenV. Q.E.P.D. Chance”, escribió Schwarzenegger, en Twitter junto a tres emojis de corazón.

Chance Perdomo compartía créditos con Patrick Schwarzenegger y Jaz Sinclair en 'Gen V'. (IG Patrick Schwarzenegger)

Además, el actor, de 30 años, compartió varias fotos en Instagram, las cuales acompañó con un: “Descanse en paz, Chance. Te amo amigo. Espero que estés en el cielo con un cigarro”.

Por su parte, Robert Bazzocchi, coprotagonista de la serie de Amazon reveló que: “Lo primero que le dije en la lectura de la mesa piloto fue que él era uno de mis actores favoritos en Sabrina. Él destacaba, tenía mucho talento y un alma cálida. Mi corazón está con su familia y seres queridos, que descanse en paz”.

Antony Starr, quien interpreta a Homelander en la serie de superhéroes, catalogó la muerte del actor como “malditamente trágica”.

Finalmente, la actriz y amiga de Perdomo Jessie Mei Li publicó varias fotografías de su colega en sus historias de Instagram.

“Estoy en shock. Gracias por todo Chancito. Melocotones, refugio, grandes sueños, debates, derribos, vías de tren. Extrañaré pelear contigo”, finalizó.