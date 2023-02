Pamela Anderson expone a padre iracundo, niñera abusiva y agresiones sexuales en su documental

Es una de las mujeres más famosas de la cultura pop, y más de un hombre le dijo alguna vez, en la cara y a modo de elogio, que ojalá se la pudiera embotellar y poner a la venta. Pamela Anderson no es un objeto, pero a pocas figuras les han impuesto más que a ella el traje de la cosificación. Su pelo rubio, sus curvas explosivas y perfectamente acomodadas en aquella malla roja de Baywatch, su gesto ligeramente sensual, sus 14 portadas de Playboy, sus elecciones, su intimidad... Su imagen, toda, a medida de una industria sedienta de belleza.

Detrás queda el resto: la infancia sufrida, los abusos, la explotación, el padre violento, los hombres agresores, el maltrato... El trauma de la viralización de un video sexual, filmado junto a una pareja —Tommy Lee— en 1995, robado de su casa y comercializado hasta el hartazgo. Sus emociones. Su propia historia.

Ahora, un año después de que una serie para la que no brindó su consentimiento contara la anécdota de aquella pareja de alto voltaje y aquella grabación casera —Pam & Tommy, disponible en Star+—, Pamela Anderson finalmente eligió hablar por sí misma, a sus 53 años y en versión multiplataforma.

Lanzó sus memorias (Love, Pamela) como una combinación de narrativa y poesía, y acompaña el libro con un documental que llegó el 31 de enero a Netflix: Pamela Anderson, una historia de amor propio.

La historia de Anderson, reveló The New York Times, tiene un padre iracundo, una niñera que fue abusiva, una serie de agresiones sexuales en su adolescencia, y su propia participación en la construcción y el moldeo de una figura hipersexualizada que, aclara, se desnudó para las portadas de Playboy por voluntad propia. Mucho de eso se verá en la pantalla, con material de archivo y otro tanto generado para la ocasión.

“Supongo que todo eso de ser un sex symbol es parte del concepto que la gente tiene de mí. Y no es algo que esté intentando cambiar”, aseguró la mujer a The New York Times. Pero también: “Sentía la necesidad de contar mi historia. Y no podía dejar que lo hiciera nadie más que yo. Era cuestión de vida o muerte”, aseveró.

“Un retrato íntimo y humanizador de una de las bombas rubias más famosas del mundo, Pamela, una historia de amor sigue la trayectoria de Pamela Anderson desde chica de pueblo a modelo de Playboy, actriz y símbolo sexual internacional”, promete la presentación del documental.

De acuerdo con los creadores, la producción contiene videos nunca antes vistos y entradas de diarios. Además de reflexiones vigorosamente honestas de Anderson sobre las experiencias a veces tumultuosas, que han dado forma a quién es ella hoy, incluidos sus romances explosivos y vertiginosos y “la infame cinta robada que se convirtió en el primer video viral de internet y marcaría un punto de inflexión en su carrera”.

Hijos sufrieron burlas Copiado!

El camino empezó en pandemia. Tras vender su casa de Malibú, en tiempos de coronavirus, Anderson se volvió a Canadá, su país de origen y, en compañía de sus perros y sus padres, empezó a escribir su historia.

Fue su hijo Brandon —que, como su hermano Dylan, es fruto de la relación de la actriz con Tommy Lee— el que la animó a publicar este texto. Eso llega ahora, con un correlato audiovisual. La figura pública también abordó en su historia la manera en la que haber sido una sex symbol afectó a sus hijos, quienes llegaron a recibir burlas en la escuela por la carrera de su madre.

“No estaba pensando cuando estaba en Playboy que iba a tener hijos pronto y que iban a crecer y que sería vergonzoso para ellos”, explicó Anderson en su historia.

De acuerdo con la exmodelo, cuando tuvo hijos planeó decirles sobre su carrera hasta que tuvieran la edad para comprenderlo; sin embargo, una persona externa les contó antes de tiempo.

“Siempre pensé que les diría, apropiado para la edad, pero nunca tuve la oportunidad, siempre se enteraron antes de que pudiera hablarles sobre eso... Pero una cinta de tus padres teniendo sexo es otro nivel”, expuso. “Recuerdo que un día después de la escuela, Dylan se me acercó llorando y me dijo: ‘mamá, ¿por qué hiciste esa cinta?”, agregó.

Ahora, Brandon, que es productor del documental Pamela Anderson, una historia de amor, dijo estar “orgulloso” de que el gran público finalmente pueda ver “la verdad” detrás de su madre. “Espero que al final vean que detrás de esta caricatura que todos han amado a lo largo de los años, en realidad hay una persona muy real, muy amable, cariñosa y sensible que merece ser protegida, apreciada y celebrada”, declaró para las notas de producción de Netflix.

