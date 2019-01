-Siento que es muy diferente a mí en muchos aspectos, pero, al mismo tiempo siento que somos muy parecidas y es algo que no me enorgullece tanto (ríe). Siento que todos podemos identificarnos con ella, en especial con el sentimiento de pérdida y de que no pertenecemos a un sitio, lo que nos lleva a sentir miedo y ansiedad. María es una chica bipolar y yo no lo soy, pero sí he tenido que lidiar con la ansiedad por muchísimos años en mi vida, así que como ella he pasado muchos años intentando ocultarlo para que la gente no piense que estoy loca. Gracias a María he afrontado de una forma más honesta y abierta esta situación, lo que me parece maravilloso.