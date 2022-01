Neymar revela en Netflix el porqué su vida es un caos

Neymar es un héroe dentro de la cancha, pero al mismo tiempo una de las figuras del deporte más polémicas fuera de ella. Sin embargo, al popular futbolista brasileño, lo que digan o piensen de él lo tiene sin cuidado.

A pesar de ser uno de los deportistas más famosos en la actualidad y uno de los mejor pagados de todos los tiempos, el crack del Paris Saint‑Germain (PSG) asegura que mantiene los pies en la tierra y así lo quiera demostrar en Neymar: El caos perfecto, la nueva serie documental de Netflix.

“Debes tener la cabeza recta, para que no te caigas ni te desmorones”, dijo Neymar en una entrevista reciente con el medio deportivo ESPN.

Neymar es uno de los futbolistas mejor pagados de todos los tiempos. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

Neymar: El caos perfecto, serie que se estrena este martes en la plataforma streaming, mostrará al niño y adolescente que creció soñando con anotar muchos goles, mientras imaginaba estadios abarrotados y miles de aficionados coreando su nombre.

La producción, de tres episodios, es la puerta con la que Neymar da Silva Santos Júnior dará acceso a su intimidad a los fanáticos del fútbol. En resumen, es un documental que explora a fondo su trayectoria, mostrando desde su ascenso a la fama, con el Santos Futebol Clube, hasta sus días de gloria en el FC Barcelona, sin dejar de lado sus altibajos en la selección de Brasil y en el Paris Saint‑Germain.

Además el jugador brasileño, de 29 años, hablará sobre las controversias que han marcado su carrera y de sus constantes apariciones en medios de comunicación por sus opulentas fiestas, su forma de divertirse y sus romances con celebridades. Además, revelará las razones por las que considera que su vida es un caos.

“Se llama caos perfecto porque mi vida siempre ha sido así (...). Desde que tenía seis meses tuve un accidente con mis padres y bueno ahí empezó el caos. Nos recuperamos después y no me pasó nada… luego después me hice futbolista y claro, he tenido momentos muy felices, pero también he tenido mucho caos en mi vida. Pero en todo este caos, las cosas han salido perfectamente, porque tengo una vida muy buena y estoy muy agradecido por todo, por mi familia, por todos mis amigos, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida”, añade a ESPN.

La serie aborda la infancia de Neymar, cuando daba sus primeros pasos en el fútbol. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

El documental, además, dejará al descubierto el lucrativo negocio de mercadeo que gira alrededor del astro, un aspecto que su padre Neymar maneja muy de cerca.

Para contar su “caos perfecto” en Netflix, Neymar trabajó de la mano con LeBron James y Maverick Carter, quienes son los productores ejecutivos de la docuserie. Además, el filme contará con entrevistas con David Beckham, Lionel Messi y Kylian Mbappé, entre muchas otras leyendas del fútbol, quienes analizan el lugar del crack brasileño en la historia del deporte.

Minimizando comentarios

En una entrevista reciente con ESPN, Neymar fue enfático en quienes son los que realmente lo conocen: “ellos saben quién soy y eso es lo que me importa”, dijo. Sin embargo, le gustaría que sus seguidores (y también los que no lo quieren mucho) puedan entenderlo un poco más, su historia de vida, para así cambiarla la percepción pública que se tiene de él.

La serie documental sobre Neymar consta de tres capítulos. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

“Aquellos que no me conocen y solo hablan mal de mí, simplemente los dejo de lado, pero espero que aún puedan ver este documental y ojalá pueda cambiar su idea o la imagen que tienen de mí. Espero que puedan aprender a quererme... ¡aunque sea un poco!

“Pocas personas conocen realmente mi verdadero yo, solo mis amigos más cercanos, mi familia y algunos compañeros; ahora siento que puedo mostrar un poco más de mi vida, de cómo soy en mi día a día, en el trabajo, en casa, cómo soy como padre, hijo, hermano... Espero que este documental le muestre ese lado a la gente. Es en lo que hemos trabajado, estamos mostrando la verdad, al 100%, y eso es lo más importante”, comentó.

Si bien a Neymar no le interesa mucho lo que digan de él, espera que quienes vean la serie puedan descubrir a un joven a quien el mundo ha obligado a crecer, a madurar y a ser más fuerte.

“Creo que ahora soy fuerte, no solo físicamente, sino también en mi cabeza, porque tengo que lidiar con mucha presión, por quién soy, por dónde juego, porque soy brasileño y muchas otras cosas. Sin embargo ahora tengo la cabeza fuerte y he tenido que trabajar muy duro para conseguirlo. Creo que, realmente, esa es otra cosa buena de mí, que no solo puedo jugar al fútbol”, detalló a ESPN.