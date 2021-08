Nancy Dobles: la figura televisiva que cumple sueños con trabajo y creatividad

En colaboración con la marca brasiñela Vizzano, Nancy Dobles lanzó una línea de calzado. Foto: Vizzano para LN lanza colección de calzado junto a la marca Vizanno

Parece que la alegría de Nancy Dobles Morales es la misma. Inagotable. Hace más de 20 años, cuando se convirtió en presentadora del desaparecido A todo dar, de Repretel, sus saltos, sonrisas y entusiasmo eran una marca personal. Ese sello de algarabía la ha acompañado en toda su carrera.

Actualmente, cuando Dobles es presentadora de Buen Día, de Teletica, su esencia alegre permanece, aunque ahora es más sobria y formal por la naturaleza de su trabajo, al que llega con mensajes e informaciones a las mujeres que sintonizan el 7 en las mañanas.

En total, Nancy Dobles suma más de dos décadas en la televisión, trabajo que le ha permitido cumplir uno de los sueños más grandes de su vida: poder comprarle una casa a su mamá, doña Yadira Morales. Nancy recuerda las angustias infantiles cuando ella, sus papás y hermanos, debían pasarse de casa porque ya no se podía costear en la que estaban. Como una niña determinada decidió lo que no quería para su futuro y también lo que sí. Hoy piensa que esa pequeña estaría orgullosa de lo que Nancy, la mujer, ha logrado.

Su trabajo de años le permitió cumplir esa gran aspiración y, finalmente, este enero pudo cancelar el préstamo que adquirió teniendo 24 años para comprar la casa de su mamá, cariñosamente conocida como ‘Big Mama’. Nancy llegó al banco y los sentimientos que tenía al poder finiquitar la deuda se tradujeron en lágrimas.

Su trabajo y exposición de años también permiten que Nancy Dobles Morales sea una de las figuras televisivas más conocidas de Costa Rica. De eso se desprende que hoy también trabaje como influencer. Marcas confían en ella para que cree contenido en sus redes sociales, principalmente en Instagram.

Gracias a esta labor, Nancy Dobles vive otra satisfacción: ahora tiene su propia línea de zapatos. Ella lanzó una colección en colaboración con la marca brasileña Vizzano. Se llama Urban Chic y consta de ocho diseños de sneakers inspirados en el estilo de la presentadora y en su forma descomplicada de ver la vida.

Estos dos acontecimientos son notables en la carrera de Dobles, quien dice que en estos momentos se siente en paz y agradecida, siendo la misma de siempre. Esa que ama, protege a su pareja y familia, que se sobrepone a los momentos más complicados y que desde sus plataformas busca cómo apoyar a los demás.

Gracias a su trabajo en la televisión, Nancy Dobles ha vivido grandes momentos. Hoy, a sus 43 años, quiere continuar creciendo en todas las áreas. Dentro de sus deseos están retomar sus clases de francés. Foto: Vizzano para LN

Figura

--Usted es una mujer que siempre ha resaltado sus orígenes y que defiende el trabajo y el esfuerzo. ¿Qué significa sacar una línea de zapatos con la marca brasileña VIzzano?

Me siento super halagada de que Vizzano, siendo una marca brasileña e internacional, haya pensado en mí como su primera influencer en llevar una línea con su nombre. El calzado tiene influencers en el mundo, soy la primera en el mundo con una línea. Me siento agradecida y halagada que ellos me tomaran en cuenta.

Uno nunca debe de perder su esencia, ni olvidar de dónde viene. El trabajo lo tomo siempre con agradecimiento y eso es lo bueno. Que uno siga adelante. Lo cuido y lo valoro. Me organizo para cumplir con todo”. — Nancy Dobles, presentadora de televisión e influencer

--Ser influencer es para usted un trabajo más, catapultado por su trayectoria y presencia televisiva. ¿Cómo lo vive?

Muy lindo. Me siento feliz de saber que mi equipo de trabajo es mi familia. Cuento con mi hermana Sol, que es mi asistente, ha sido una persona clave en la organización, parte importante en las responsabilidades. También cuento con apoyo de mi sobrino David Dobles, él me edita y graba. Me siento feliz porque puedo darle trabajo.

“Este es para mí otro trabajo. Le dedico tiempo cuando no estoy en el canal. Hay que hacer producciones, me organizo, se eligen temas, locaciones, es otro trabajo aparte y le pongo todo el amor del mundo como hago con todas mis otras labores”.

--Esta viviendo un agradable episodio con el tema de su línea de zapatos. ¿Cómo le cambió la vida ser influencer?

No me lo llegué a imaginar. Lo veo como algo bonito, que me pasa en algún momento de la vida y lo recibo con mucho agradecimiento, no es que digo: ' wow, soy influencer’. Trato de transmitir lo que a mí me gusta. Lo que muestro, lo uso.

--¿Podría vivir de esto, de ser influencer?

Creo que la tele es la principal (fuente de trabajo), a la que le agradezco, es la que me da oportunidad, si no fuera por mi trabajo en tele no sería lo mismo. Son trabajos similares pero diferentes. Cuido los dos.

--Es una plataforma en la que incluso puede apoyar a otras personas…

Me gusta mostrar mi país. También ayudar a otros emprendedores a salir adelante y creo que lo he logrado de la mano de Buen Día. Mi jefe Randall (Salazar) me permitió llevar emprendedores a un nuevo segmento: la tele es una ventana importante. Puedo llevar a cuadro emprendedores cada semana. Se siente lindo. Ellos me escriben cosas lindas. Todavía me dicen que siguen vendiendo bastante.

“Llevo una agenda que manejo solo de emprendedores. Y tengo un montón agendados. Yo monto, coordino y hago el guion del segmento. Además, les hago historias (en Instagram) para ayudarles a través de mi plataforma y de Buen Día”.

--¿Cómo le ha cambiado la vida tanta exposición? ¿Es la misma mujer que luchó por comprarle la casa a su mamá?

Ya la cancelé. Le compré la casa a mi mamá desde que entré a A todo dar. Eran más de 20 años el préstamo, pero soy una persona muy ordenada, este año yo no quería seguir con esta cuenta. Debía muy poco y dije: ‘voy a terminar’. Fueron años de pagar mes a mes, tuve momentos en los que la vi mal, pero seguí y seguí hasta poder pagar. El 28 de enero cumplió años mi mamá y de regalo le llevé el sobre con el papel del banco con cuotas cero. Fue muy especial.

Nancy Nancy y sus dos hijos: Gabriel (izq) y Daniel. Dice que los chicos son su tesoro. Ahora que están más grandes, ella toma sus tiempos a solas para disfrutar con su propia compañía. Foto: Nancy Dobles para LN

--¿Cómo fue que nació el deseo de comprar esa casa?

Nunca tuvimos casa propia. A mi papá (don Fernando Dobles, ya fallecido) no siempre le iba bien en su trabajo como agente de ventas. Nos pasábamos porque no podíamos seguir pagando, buscábamos otra de menor precio, eso me marcó. Me preocupaba por la tristeza de mis papás. Quería una solución. No quería pasar por eso eso.

--Aparte de su trayectoria y de estos logros tan especiales, ¿qué es lo más grande que le ha dejado esta carrera?

Va a sonar trillado, pero es el cariño de la gente. Porque si alguien que dice algo sobre mi, la misma gente me defiende.

--Ese es otro tema: siendo visible en redes sociales hay muchas oportunidades, cariño y apoyo, pero también comentarios destructivos...

Me dan tristeza los comentarios negativos porque es gastar palabras en decir cosas negativas. Si hacen eso es porque deben estar mal internamente y lo sacan, según ellos, para dañar a otras personas.

“Yo vivo feliz siendo flaca y negrita (recibe críticas por su físico). Uno no queda bien con todo el mundo. Hay que apoyarnos entre nosotras. Es horrible que las mujeres ataquen a otras. Tenemos que cuidarnos, amarnos, que de nuestra boca salgan cosas bonitas.

--¿Y qué ha sido lo más complicado de tanta exposición?

La vida privada. Muchas cosas han pasado: como mi divorcio, que lo intenté manejar en silencio por mis hijos; lo sufrí mucho. Fue algo que me afectó por mis hijos. Quería que fuera lo más liviano posible para no afectarlos. Es triste. No guardo rencor. Perdoné a muchos que hacían su trabajo, pero en lo que no estoy de acuerdo era en ceñirse y hacer daño. Pasé la página y sigo adelante. Eso fue lo más difícil.

“Este es un trabajo como cualquier otro, con la diferencia de que aparecés en televisión y te das más a conocer”.

El ser humano

--¿Cómo se siente en este momento de su vida?

Siento que es una etapa de madurez muy bonita. Siento que he logrado cosas que siempre quise: a nivel profesional Buen Día me ha permitido aprender y sacar más de mí, puedo aportar. (Además de presentar Nancy realiza otras labores en las que pone en práctica sus estudios en periodismo). A Randall una vez le dije que ahora que he aprendido, que me diera oportunidad de involucrarme más. Me encantaría agradecerle. Ha sido un jefe maravilloso que me ha permitido crecer como comunicadora. Siempre estoy buscando temas, si me lo permiten hago el guion, me gusta meter la mano y ayudar a mis compañeros.

--¿Y en su faceta de mamá?

Ver a mis hijos tan grandes, Daniel tiene 19 años y Gabriel 15. Son muchachos buenos, estudiosos. Dani ya más maduro, Gabri en su adolescencia. Tengo una relación bonita con ellos y con el papá de ellos, para mí eso es importante.

Nancy En cuanto al amor, Nancy también se siente realizada. Ella y el periodista Ignacio Santos suman 12 años de relación. Foto: Nancy Dobles para LN

--¿Y en el amor?

Tengo una pareja extraordinaria (el periodista Ignacio Santos y ella suman 12 años de relación). Me apoya, confía en mí, es feliz de verme feliz, soy feliz de verlo feliz. Sentimos que vivimos una etapa linda como compañeros de vida. Con mucho amor en nuestra relación. Me siento muy llena. Me hace feliz siempre. Disfrutamos cada momento que nos sentamos a conversar, siempre desayunamos y almorzamos juntos, a veces por horario de trabajo no da chance de cenar, son nuestros momentos, conversamos, reímos. Los fines de semana nos gusta compartir mucho, nos encanta salir a caminar. Es una relación bonita porque los dos somos como somos.

--¿Si la Nancy niña o la joven la vieran en este momento qué dirían de usted?

Estarían orgullosas, como lo estoy yo de mí misma. Desde chiquita siempre me la creí. Entonces nunca he pensado en que no lo puedo lograr. Yo siempre me lA creí. Me siento orgullosa de lo que he hecho y logrado.

--¿Cómo se siente su corazón en todos los aspectos… como mujer, mamá, humana?

Se siente en paz.