Muere Bernard Cribbins, actor de ‘Doctor Who’, a los 93 años

El actor Bernard Cribbins, en años recientes muy reconocido por su personaje de Wilfred Mott en Doctor Who, falleció a los 93 años. Su deceso ocurrió este 28 de julio, según informó su agente Gavin Barker.

Además de actor, Cribbins fue cantante (grabó discos a inicios de los 60) y comediante. Su relación con el mundo del entretenimiento sumó ocho décadas, informó The Guardian. Aparte de Doctor Who, el artista es recordado por su rol en las películas Carry on, filmes que retrataron a la sociedad británica entre los años 50 y 70.

Se desconocen las causas de la muerte de Bernard Cribbins. Foto: AFP

Además, la agencia EFE resaltó el inolvidable trabajo de Bernard Cribbins en la película The Railway Children. En esa producción, de 1979, dio vida a Albert Perks.

Sin embargo, su trabajo no fue dirigido solamente a los adultos: su voz es inolvidable para una generación que creció escuchándolo al narrar el programa infantil The Wombles, entre 1973 y 1975, que igualmente se transmitió por décadas, lo que hizo que su trabajo permaneciera en el espacio de cuentos de la BBC, recordó The Guardian.

“La contribución de Bernard a la industria del entretenimiento británica está fuera de duda. Era único y tipificaba lo mejor de su generación, todo el que tuvo el placer de conocerlo y trabajar con él le echará mucho de menos”, dijo su agente tras comunicar la noticia de la muerte. Las causas del deceso no fueron detalladas.

Carabbins, quien en el 2011 recibió la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham, se mantuvo activo incluso después de sus 90 años.

Bernard Cribbins leyendo cuentos, tal como lo hacía en los 70 para el programa 'The Wombles'.

“Trabajó hasta después de cumplir los 90 y, recientemente, apareció en Doctor Who y series (infantiles). Perdió a su esposa Gill, con quien estuvo casado durante 66 años, el pasado año”, precisó el agente.

Bernard Cribbins, el actor a quien los niños llamaban abuelo en la calle, nació el 28 de diciembre de 1928 en Oldham, Reino Unido.

Para su cumpleaños 90, el actor publicó la autobiografía Bernard Who?, en la que resaltaba el valor de siempre hacer el mejor esfuerzo y ser agradecido con las oportunidades laborales.