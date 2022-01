Michael Jackson llamaba, entre risas, ‘perra, vaca y cerda’ a su hermana Janet

Muchas veces Janet Jackson, hoy de 55 años, reía por compromiso. En el fondo se sentía mal. Le dolía que su hermano Michael se burlara de ella por su aspecto físico. Esta es una de las revelaciones que la famosa cantante hace en el documental Janet, que se estrena este 28 de enero en el canal Lifetime y en el que ella habla de cómo fue su relación con su hermano, las palabras que él le decía; y también de esos supuestos secretos que la han rodeado durante toda su carrera.

The New York Post obtuvo un adelanto exclusivo del documental y en él Janet Jackson habla como nunca antes, pues siempre ha procurado mantener su vida privada. En la pieza audiovisual la artista cuenta y desmiente algunas cosas.

Uno de los temas en los que ahondará tiene relación con su supuesta maternidad en secreto.

“En esos días se decía que había tenido un hijo y que lo había mantenido en secreto hasta con mi marido. ¿Cómo iba a hacer algo así? Jamás habría ocultado a James DeBarge (ellos se divorciaron en 1985, en apariencia porque él era un consumidor asiduo de cocaína). Nunca habría hecho algo así, eso no está bien.

“Mucha gente pensaba que estaba embarazada, pero la verdad es que gané peso porque empecé a tomar píldoras anticonceptivas. Eso es lo que realmente pasó”, detalla en el adelanto.

. Janeth Jackson habla como nunca antes de su vida en el documental 'Janeth'. Foto: Captura de pantalla

Janet Jackson se ha casado tres veces. De su último matrimonio nació su único hijo, Eissa, hoy de cuatro años. El pequeño llegó a la vida de la cantante cuando ella se estrenaba en la quinta década. En el adelanto ella también reitera sus alegrías y desdichas en el amor.

“No he perdido la fe en el amor. Siento que es más difícil estar en el ojo público y buscarlo. Sería bueno tener una relación sana en el futuro”, replicó El País.

“Cerda, vaca y perra”

Un tema que se toca en el documental es la relación que ella mantenía con su mediático hermano Michael Jackson, quien más de una vez usó palabras hirientes para referirse a ella y a su apariencia física, según adelantó.

“Había épocas en las que Mike solía llamarme de diferentes formas: cerda, vaca, perra o puerca. Se reía sobre ello y yo también solía hacerlo, pero dentro de mí dolía. Cuando hay alguien que constantemente te dice que pesas mucho, te afecta”, declaró.

Ella comentó que sus cambios corporales iniciaron cuando apenas tenía 11 años y obtuvo un papel en la serie Good Times.

“Soy una persona que come de forma emocional, así que cuando sufro estrés o algo me preocupa, eso me calma”.

“Me estaba desarrollando muy pronto, empecé a tener pecho y me vendaban para que pareciera más plana”, contó.

Otra de las revelaciones, que replicó el diario español, tiene que ver con el momento en el que su relación con Michael Jackson se deterioró. La separación coincidió con el estreno del video de Thriller, en 1982.

“Recuerdo que me encantó el álbum, pero por primera vez en mi vida vi que había algo distinto entre nosotros, que se abría una grieta. En ese momento Mike y yo empezamos a ir por caminos separados. Ya no era tan divertido como solía.

Durante sus intervenciones, Janet también habla de cómo vivieron ella y su familia el tiempo en el que su hermano Michael fue acusado por el supuesto abuso de menores de edad.

En informaciones relacionadas con el lanzamiento del documental, también trascendió que en la producción participa Justin Timberlake, cantante con quien ella compartió escenario en el Super Bowl de 2004 y quien le descubrió uno de sus pezones en vivo, adelantó Page Six.