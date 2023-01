‘Merlina’ tendrá segunda temporada, Netflix confirmó las nuevas aventuras de la chica Addams

Esta, sin duda, es una noticia que los fans de Merlina (Wednesday) estaban esperando. Netflix hizo oficial que la serie tendrá una segunda temporada.

El anuncio lo hizo la plataforma de streaming en sus redes sociales. Netflix publicó un video en el que se informa sobre el regreso de varias producciones en 2023, pero en la lista destacó la noticia de que la joven Addams volverá con nuevos episodios.

Jenna Ortega interpreta a Merlina Addams en la serie 'Wednesday', de Netflix. (Netflix/MATTHIAS CLAMER/NETFLIX)

‘Merlina’ bate récord en Netflix y destrona a ‘Stranger Things’

La serie, en la que Jenna Ortega encarna a Merlina, cuenta los días de la chica Adams como estudiante en la Academia Nunca Más. El programa fue desarrollado por el cineasta Tim Burton y ha tenido una gran acogida entre los usuarios.

Hasta el momento, solo se sabe que habrá una segunda parte, pero no se ha confirmado la fecha de salida de los nuevos capítulos.

Según el anuncio de Netflix, otros títulos volverán a su servicio son The Crown, Sweeth Tooth, Shadow and Bone, Sex Education, Virgin Driver, Heartstopper, Love is Blinde, Vikings: Valhalla, The Circle, You, entre otras.