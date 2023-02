Memorias de Fabiola Herra, Patricia Figueroa y El Explorador a 25 años de ‘Noticias Repretel’

El 19 de enero Noticias Repretel (NR) estuvo de fiesta, el noticiero que nació con la premisa de estar cerca de las personas cumplió 25 años manteniendo su esencia informativa en la que prioriza “mantenerse de su lado”. Si bien por el medio de comunicación han pasado muchos profesionales, hay quienes no son olvidados por la audiencia, ese es el caso de Patricia Figueroa, Alexis Rojas, Fabiola Herra y Abraham Rodríguez, el ‘Explorador de Repretel’.

Patricia Figueroa presentó 'Noticias Repretel' por 14 años. Hoy es conductora de la revista matutina 'Giros', de canal 6. Foto: Archivo LN

“Una experiencia maravillosa” Copiado!

Patricia Figueroa, la presentadora de Giros, fue anteriormente uno de los rostros más visibles de Noticias Repretel, noticiero en el que estuvo por 14 años. Inicialmente presentó la edición matutina, pasó a la meridiana y en sus últimos tiempos estuvo con las informaciones estelares.

“Me siento muy feliz por estos 25 años. Noticias Repretel fue una experiencia maravillosa y de muchísimo aprendizaje”, comentó Figueroa.

La profesional en comunicación destaca que su paso por las noticias aportó muchísimo a su carrera y a su vida en general.

“El ingresar cada día a la casa de todos nuestros televidentes, el cariño de la gente, la credibilidad que se siembra, el estar inmersa en la actualidad de Costa Rica y el mundo lo convierte a uno en un referente. Noticias Repretel se convirtió en una plataforma muy sólida en mi carrera”, añadió Figueroa, quien atesora el respeto de la audiencia.

En esta imagen aparecen Enrique Rodríguez, Laura Salazar y Alexis Rojas mientras presentaban una edición matutina de 'Noticias Repretel'. Foto: Archivo LN

“Fue muy reconfortante” Copiado!

Además de Patricia Figueroa, otro de los rostros más recordados rostros de Noticias Repretel es Alexis Rojas. Aún cuando estuvo presentando este producto informativo poco tiempo, su paso dejó huella.

“Estuve en los años 2001 y 2002 solamente, como presentador de la edición estelar de las 7 p. m.. Recuerdo que doña Roxana Zuñiga, su directora, me manifestó su interés de que yo formara parte de su equipo y así se dio. Yo venía de 12 años de estar en Telenoticias como jefe de información y presentador”, recuerda Rojas, quien ya se jubiló.

Cuenta que fue parte de NR solamente un año porque luego tuvo la oportunidad de pasar a ser parte del grupo fundador de NC Once (Las Noticias, en sus inicios).

“Fue muy reconfortante trabajar con el equipo de Repretel, un noticiario caracterizado por el rigor noticioso, y un equipo de profesionales deseos de crecer y hacer periodismo al servicio de la gente. Trabajar en Noticias Repretel me ayudó a conocer la cultura noticiosa de la empresa (...)”.

De su paso por Noticias Repretel, Alexis Rojas no olvida “la mística y unidad que había en el grupo”.

“Fueron factores esenciales que contribuyeron a desbancar del primer lugar en el rating a Telenoticias. Noticias Repretel vino a refrescar la pantalla chica con un periodismo enfocado en la gente, bien producido y más personal”, agregó el periodista que cosechó una gran credibilidad.

En el corazón Copiado!

Así como don Alexis, otra profesional que pasó por Noticias Repretel y que además se ganó el aprecio de la audiencia es Fabiola Herra, quien fue parte de NR en dos oportunidades, para un total de una década haciendo periodismo en el noticiero de canal 6.

Ella trabajó del 2001 al 2002 y regresó en el 2011, de donde salió en el 2020. Recientemente tuvo un retorno fugaz, pues colaboró durante la transmisión del Mundial de Qatar 2022.

Fabiola Herra tuvo un reencuentro con 'Noticias Repretel' durante el Mundial de Qatar 2022. Ella se separó del noticiero en el 2020. Foto: Instagram.

“Repretel me dio oportunidades, en todo sentido, de crecer profesionalmente. Confiaron en mí para trabajar en entretenimiento, en deportes y en noticias. Estaré eternamente agradecida con doña Roxana Zúñiga, una profesional que me guió y me enseñó como periodista y que como persona siempre me apoyó. Al igual que don Fernando Contreras (presidente de Repretel), que siempre fue amable y me encomendó coberturas de diferentes departamentos. Que los jefes confíen en uno es un tesoro”, rememoró Herra.

Ella describe como “muy lindos” sus años en las noticias, destacando que tuvo grandes compañeros e incluso amigos que se convirtieron en familia.

Herra destaca de su paso por NR la posibilidad de ayudar a las personas a través de su trabajo, de darles alegría y esperanza, gracias a la campaña Camino a la Navidad. Personalmente también la emocionó mucho trabajar en el Mundial de Brasil 2014, viajar a varias ceremonias del Grammy Latino, Billboard Latino, Premios TVyNovelas y Premios Lo Nuestro.

“A Repretel y Noticias Repretel los llevo en mi corazón”, finalizó.

‘El Explorador Repretel’ Copiado!

A Abraham Rodríguez, quien hoy trabaja lejos de los medios de comunicación, continúan saludándolo y recordándolo por su trabajo como el Explorador Repretel. Así como Patricia Figueroa, Alexis Rojas y Fabiola Herra, este periodista logró posicionarse en la memoria de las personas.

El “tuvo el honor”, según dice, de ser parte del equipo fundador de Noticias Repretel, en el que trabajó junto a la directora Roxana Zúñiga, la subdirectora Grettel Alfaro y los jefes de información Any Pérez y Boris Ramírez.

“Dimos un vuelco al tratamiento de la noticia: fue más humano, más enfocado en las historias de la gente y explicando de forma sencilla los problemas que afectan a la gente. Y así creamos Noticias Repretel, la noticia en su vida”, recuerda con emoción Rodríguez.

El periodista Abraham Rodríguez fue por 10 años el rostro de 'El Explorador Repretel'. En ese tiempo elaboró más de 300 reportajes. Foto: Cortesía Abraham Rodríguez.

Para el comunicador, su paso por Repretel ha sido la experiencia más destacada de su vida periodística y recalca la calidad de periodistas con quienes trabajó.

“Como nuestro objetivo principal era la gente, aprendimos a ver no la noticia fría, sino como los afectaba, fuimos a todos los barrios y rincones de este país buscando las necesidades de las comunidades. Nació la sección De su lado, tratamos de mejorar la salud de las personas, nació la sección Por su salud, quisimos encontrar los rincones más hermosos de Costa Rica y nació la sección El Explorador (...)”.

El rostro de Abraham es el que más se relacionó con ese espacio, por ese motivo es que, de todos su recuerdos, el principal tiene que ver con todo lo que representó la producción y conducción de El Explorador Repretel.

“Pude darle la vuelta a nuestro hermoso país N cantidad de veces, logrando encontrar lugares que nadie se imaginaba que existían y colaborando con los inicios del turismo rural o comunitario”, dice. El periodista agregó que ese trabajo también le permitió conocer países como Israel, Japón, Corea, Escocia, Jamaica, México, entre otros.

Además, Rodríguez trabajó en la unidad de investigación y fue jefe de redacción de RN, desde donde se dieron importantes noticias que marcaron su carrera como periodista.

“Nos tocó vivir en vivo la muerte de Parmenio Medina, de Jose Capmanny, el asalto al banco nacional de Monteverde, fueron tantas cosas”, finalizó Rodríguez. Él considera que con su trabajo y el de sus compañeros lograron “llegar al corazón de la gente”.