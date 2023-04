Lorna Cepeda revela cómo surgieron las icónicas expresiones ‘peliteñida’ y ‘desgraciado’ en ‘Yo soy Betty, la fea’

La actriz colombiana, Lorna Cepeda, quien interpretó a “Patricia Fernández”, en la exitosa telenovela de 1999, Yo soy Betty, la fea, reveló cómo obtuvo su papel de en la producción y los apuros por los que tuvo que pasar para convertirse en la famosa “peliteñida”.

Durante una entrevista con la emisora de su país, Tropicana Colombia, la ganadora de la sétima temporada de Dancing with the Stars Costa Rica confesó que cuando era joven tenía el cabello crespo y que para el casting se hizo un blower (alisado con secadora); sin embargo al momento de presentarse ante la producción, su peinado estaba arruinado.

“Me fui desde las 10 a. m., toda maquillada y todo, pasó el almuerzo, pasó la comida, por allá de las 9 p. m. me hicieron el casting (...). El pelo estaba así esponjado, el maquillaje ya ni modo (...). Hago el bendito casting y me dicen ‘sí, sí, bueno chao’”, recordó la intérprete. “Yo dije no, aquí no quedé”, agregó.

Cepeda comentó que a los dos días de su audición recibió una llamada del equipo, donde le pidieron que volviera a hacer su casting junto a otros personajes. “Entonces yo dije, ‘ay será que quedé' y después me dijeron ‘sí, sí quedaste’”, mencionó.

‘Peliteñida’ y ‘desgraciado’ no fueron planeados Copiado!

Yo soy Betty, la fea —trasmitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y adaptada en más de 20 ocasiones— se caracterizó por espontáneo y natural guion, en el que los personajes se refieren con apodos o expresiones que marcaron a más de una generación.

Un ejemplo de ello es el sobrenombre de “Patricia Fernández”: “peliteñida”. De acuerdo con Cepeda, este apodo surgió en una grabación, cuando una de sus compañeras lo utilizó repentinamente. “Creo que me lo sacó fue Marcela Posada (’Sandra’), o una de ellas, actuando”, comentó.

Lo mismo pasó con su famosa palabra “desgraciado”. Según el relato de la actriz, su expresión también surgió en una grabación, cuando la utilizó contra las del cuartel de las feas, como se referían a “Betty” y a sus amigas en la telenovela.

“Ese desgraciado lo hice yo un día así con ese odio con las del cuartel y Mario Rivero, el director, me acuerdo que dijo ‘ya nadie más dice desgraciado, la única que lo va a decir es Lorna y punto’”, recordó, mientras se rió con los locutores, que intentaron imitar su icónica palabra.