Esta comedia de Netflix es más inteligente que el promedio de los melodramas de secundaria inspirados en Cyrano de Bergerac. La guionista y directora Alice Wu (Saving Face, o Un amor diferente) presenta en The Half of It, su primera película en 15 años, a la inteligente estudiante china-estadounidense Ellie (interpretada por la maravillosa Leah Lewis) quien a regañadientes ayuda a un jugador de fútbol americano con dificultades para el romance a cortejar a la bella y enternecedora Aster (la chica con la que ambos sueñan). Es una joya original que no recibió la atención que le habrían dado si no se hubiera cancelado el Festival de Cine de Tribeca por la pandemia.