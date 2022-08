La chef Sophia cumplirá un sueño en televisión

Han pasado mucho desde que Sophia Rodriguez fue invitada a preparar una sangría a la revista matutina Buen día, era su primera vez en televisión y en los últimos siete años ella no se ha desvinculado del medio, lo que ha significado esfuerzo y trabajo continuo. Se dedica a su restaurante, es creadora de contenido y todo el tiempo está innovando.

Recientemente se anunció que ella será una de las juezas del nuevo reality de cocina que presentará Teletica (En manos a la Maseca) y eso, además de ser un honor para una de las presentadoras de Qué buena tarde, representa cumplir un sueño, no solamente por aparecer en tele en un espacio con enfoque gastronómico. Esto va más allá, representa algo que la Sophia adolescente jamás hubiera imaginado.

Sophia Rodríguez, de 32 años, disfruta la recompensa de varios años de esfuerzo. (Jose Cordero)

En Manos a la Maseca, la chef compartirá el panel de jueces junto a sus colegas Óscar Castro y Rafael Calderón, a quienes admira desde que era una colegiala y los identificaba como a los chefs de la televisión. Confiesa su admiración por ellos y lo enorme que será trabajar en conjunto.

“Ellos me llevan muchos años de experiencia en televisión y también como chefs en restaurantes, en lo que sea… Saber que puedo llegar a compartir con ellos en un panel es como wow, me hace ver que he crecido rápido. También creo que es como el reconocimiento a todos esos años que he estado produciendo por mi cuenta y que han servido porque la gente nos quiere. Nos hemos mantenido cerca de la gente y ellos nos piden, piden que uno esté aquí presente. Entonces es lindísimo”, dijo.

–Con esto que mencionaba, parece que va a cumplir un sueño al poder compartir en un “tú a tú” con figuras tan admiradas por usted…

Claro. Cuando ellos estaban en Sabores y Óscar tenía su programa o salía en Buen día, yo estaba en el colegio. Ni siquiera pensaba en ser chef, me gustaba mucho pero no lo pensaba como algo profesional. Ya luego lo pensé y es como wow, ellos son los chefs de televisión. Son los famosos.

“Entonces, pensar que puedo estar con ellos (es increíble). Con Óscar trabajé muchos años, fue de mis primeros profesores, estudié en su academia, produje sus programas de cocina. Aprendí de él mucho el manejo de televisión. Ahora pensar que estoy de ‘tú a tú’, haciendo el mismo rol es como ‘wow’”.

Esta nueva oportunidad, en la que comprueba todo su crecimiento de los últimos años, le genera mucha ilusión, pues en su mente creativa e innovadora aparecen nuevos sueños y la convicción de que pueden venir grandes cosas.

“Si estamos en este punto, en el canal más grande del país, con un formato de producción enorme, imagínate a lo que podemos aspirar. Es muy bonito”, afirmó.

Sophia Rodríguez es una de las presentadoras de 'Qué buena tarde', de Teletica. Ella usualmente asiste un día por semana. En la imagen aparece junto al presentador Yiyo Alfaro. Foto: Instagram

Continuar en la televisión Copiado!

Sophia no se detiene, pasa de un proyecto a otro y atendiendo sus diferentes trabajos. Vive motivada y agradece el apoyo de las personas quienes no han dejado de seguirla desde que salió de Buen Día, revista donde presentaba diferentes platillos. Siempre perseverante pensó que el trabajo ahora sería desde sus redes sociales, que de repente sería complicado arrancar sin “el respaldo de un canal”, mas lo intentó y todo salió bien. Hoy cuenta con 286.000 seguidores en Instagram, donde comparte su día a día y mucho contenido relacionado con recetas.

Continúa cerca de las personas y también regresó a la televisión.

“Desde aquella salida empecé a producir solita en mis redes y empecé a crecer y a crecer y a crecer. Y por dicha las redes sociales se consumen cada vez más y me han abierto montones de puertas.

“Luego veo que entonces no se cerraron las puertas de la tele, cambiaron, ahora me gusta también porque cuando participo en tele es como presentadora, no solo cocinando, entonces mostrar que ese título de comunicación (es publicista) lo puedo aplicar y que son cosas que me gustan, me hace sentir muy agradecida”.

En sus redes sociales la chef Sophie, como también la conocen, pasa innovando con su contenido. Foto: Instagram

A la acción Copiado!

Este 2022 ha sido un año de “mucha siembra” para Sophia, quien considera que está en un momento en el que debe trabajar duro para luego cosechar. En los últimos tiempos remodeló su restaurante Kahli, en Curridabat, y además le cambiaron el concepto a ‘Pura Vida’, esto con la intención de que cuando personas de otros países vengan a esta tierra puedan disfrutar del sabor costarricense a través de recetas innovadoras.

“Me frustra mucho pensar que cuando uno trae extranjeros al país siempre es como: ‘¿y a donde lo llevamos?’. Por qué no pueden haber restaurantes en la ciudad, bonitos, urbanos, modernos; sentí como una responsabilidad en el país de por qué no hay estas opciones, entonces lo hice”.

Además, tras dos años de trabajo, lanzo su línea de ropa, una con frases para los amantes de la comida. Finalmente, hace algunas semanas estrenó, junto al mago Diego Vargas el podcast La Cartulina, en el que hablan de todo tipo de temas y que desde sus inicios ha tenido la aceptación de la audiencia ubicándolo en las primeras posiciones de los más escuchados.

Sophia disfruta de mucho con lo que ha soñado y tiene la confianza de que todavía falta mucho por vivir y hacer.