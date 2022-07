Jennifer Segura y Pablo Cartín se estrenan en ‘Calle 7′, un híbrido entre noticiario y revista

Este lunes 11 de julio, a las 11 a. m., Teletica estrenará su nueva propuesta informativa: Calle 7. En el espacio, en el que se comentarán las noticias del día y que promete llegar con temas actuales, de estilo de vida y farándula, será la antesala de la edición meridiana de Telenoticias.

Los presentadores serán los periodistas Jennifer Segura y Pablo Cartín. Además, una de las figuras que compartirá con la audiencia desde el exterior será Keyla Sánchez, quien regresa a la pantalla tras estar fuera por tres meses luego de sufrir un accidente de tránsito.

Pero, ¿cómo se diferencia esta novedad del propio noticiero o de las otras cuatro revistas diarias (Buen día, De boca en boca, Qué buena tarde y Más que noticias) que están al aire en canal 7? La respuesta tiene que ver con la visibilidad que tendrá el público en este programa y la explicación de diferentes informaciones con lenguaje natural y sencillo.

Por ello es que la columna vertebral de este nuevo producto televisivo incluirá “lo que se dice en la calle, los temas de los que hablan las personas y las noticias que buscan contarse de una manera diferente”.

María Teresa Rodríguez, Pablo Cartin y Jennifer Segura son tres de los presentadores de 'Calle 7'. La primera será la figura de un segmento de estilo de vida, mientras que los dos periodistas conducirán el programa. (JOHN DURAN)

“Es una revista informativa, de temas útiles actuales, curiosos y entretenidos que pretende unir a la familia. Este será un noticiero que comenta más allá de la noticia. Tendremos todo tipo de noticias: sucesos, nacionales, deportes, entre otros. Se hablará del alza de la gasolina, de si aumenta la canasta básica. Es un formato menos formal que los noticieros tradicionales”, detalló Gabriela Solano, productora de Calle 7.

En medio de la actualidad o de la noticia dura, Calle 7 buscará ofrecer contenidos útiles, curiosos y entretenidos, siempre del lado de la audiencia. Incluso, las personas recibirán informaciones relacionadas con la salud… pero desde la calle.

Aparte de los ya mencionados, Jennifer Segura, Pablo Cartín (ambos experiodistas de Noticias Repretel) y Keyla Sánchez; el programa contará con la presentación de un segmento de estilo de vida a cargo de María Teresa Rodríguez, expresentadora de la revista Giros, de canal 6. También figurarán los reporteros Joshua Quesada, David Sibaja y Pablo Campos.

“Esta es la primera vez que Teletica apuesta por un formato como este. No es tan formal como el noticiero, pero es informativo con temas nacionales, empezamos a calentar las noticias desde las 11 a. m.”, agregó la productora, quien destacó las virtudes del joven equipo que integra Calle 7.

Según la coordinadora, este nuevo espacio contará con “el respaldo logístico de Telenoticias, tanto en la producción como en la generación de información, también de Teletica Deportes en la proyección de contenidos deportivos, así como la participación del periodista Johnny López del programa Más Que Noticias, quien tendrá una sección especial de historias”.

Frescura y experiencia Copiado!

Calle 7 contará con la conducción de dos jóvenes y experimentados periodistas: Jennifer y Pablo, quienes además de presentar el programa continuarán con su pasión de seguir reporteando.

Ellos, quienes meses atrás habían renunciado a Noticias Repretel en busca de nuevos horizontes, respondieron con un “sí” casi que inmediato ante esta propuesta laboral de la televisora de La Sabana.

“Jenni y yo hemos trabajado juntos en otro medio de comunicación, hicimos mancuerna en otro noticiero nacional. (...) a mí me pareció muy atractiva esta fórmula que se está proponiendo de hacer un noticiero-revista que esté más cercano a la gente y que digamos no vas a estar tan apegado a un guion ni a un pronter leyendo noticias. Aquí el tema es generar conversación y llegarle a los puntos inquietantes que la gente habla todos los días”, comentó Cartín.

“Para mí es un equipazo, todos estamos echando para el mismo saco, nos estamos llevando súper bien en el día a día y emocionados de que ya llegue el lunes y la gente se enganche con nosotros”, agregó.

El comunicador también ahondó en cómo se diferenciarán de Telenoticias, su hermano mayor.

“En Telenoticias harán las cosas a su manera, con la actualidad del día a día. Nosotros lo vamos a hacer marcado con historias, con rostro, con temas de afectación en los sucesos que incluso vamos a abordar un día después. Vamos a tener una sección de salud más atractiva”.

Jennifer Segura, quien a sus 31 años se ha posicionado como periodista y presentadoras de noticias, destacó lo importante que es para ella mantener la cercanía con las personas al poder también salir a reportear.

Keyla Sánchez regresa a la pantalla de Teletica de la mano de 'Calle 7', espacio en el que tendrá participación desde exteriores. Según Televisora de Costa Rica, ella estará enfocada en este proyecto y no en 'Qué buena tarde', programa del que era presentadora estelar. Foto: Instagram

“Eso es lo más lindo, de las primeras cosas que me hicieron decir ‘quiero estar en Calle 7′ es ese contacto con la gente. Esto es de muchísima participación ciudadana y eso a mí me encanta. (...) Vamos a tener plataformas donde vamos a saber qué le preocupa a las personas, qué los hace reír, que nos está haciendo sentirnos tristes. Son muchas las emociones que a veces están expuestas en la calle y que a veces a los ciudadanos les cuesta ser escuchados”, comentó Segura.

“Ahora por las redes hay mucho qué decir, pero la gente siempre sigue viendo la televisión como una plataforma para desahogarse, es mucho para escuchar a la gente. Comentar, hablar e incluso ofrecer soluciones, es parte del aporte, y si no hay soluciones, al menos tratar de visibilizar eso que la gente dice que por qué no se está hablando de esto. Creo que es externar lo que la gente piensa y dice es un privilegio. Me siento afortunada. Siento que es muy de Dios en mi camino. Lo veo como un gran reto, nunca había empezado un proyecto de cero”, agregó.

Por su parte, Cartín añadió que en este nuevo espacio, además de aportar sus conocimientos y experiencias, buscan también impregnar personalidad e incluso anécdotas.

“Queremos comentar la noticia desde un punto de vista más humano, más cercano. Entonces creo que todos estos años nos ha servido para tener la experiencia, tener un enfoque diferente de la televisión”, dijo el comunicador, resaltando que la audiencia recibirá mucho contenido sobre personajes e historias.

Además, Jennifer destaca que Calle 7 tendrá inspiración en historias suyas, en vivencias personales. Ella ha desarrollado gran parte de su carrera desde una arista más social, ha conocido comunidades y sus vulnerabilidades.

“Es resaltar esa sensibilidad de entender cómo se vive en zona rural, porque yo viví en zona rural. De entender qué le afecta hoy a la gente, porque me afectó o me afecta hoy a mí, eso yo creo que es vital. (...) Las experiencias de vida a uno lo hacen gran periodista, dicen por ahí que un gran periodista primero tiene que ser un gran ser humano y creo que todas las historias que he visto a través de mi trabajo y las que he vivido pueden aportar muchísimo al proyecto (...)”.