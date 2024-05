Jennifer López protagoniza ‘Atlas’, película que explora dilemas y peligros de la inteligencia artificial

En medio del furor por la inteligencia artificial generativa y el rápido desarrollo de estas herramientas, es razonable considerar las implicaciones éticas para la humanidad y su futuro.

“Atlas” aborda precisamente este tema. Con un elenco de primera, la película dirigida por Brad Peyton explora la inteligencia artificial en un contexto diferente. Aunque la industria cinematográfica trató ampliamente el dominio de las máquinas, ahora la premisa se centra en cómo el ser humano puede aliarse con la tecnología para alcanzar objetivos comunes. Tanto la trama como la narrativa son desafiantes.

A través del guion y las actuaciones de Simu Liu, Sterling K. Brown y Jennifer López, se busca mantener una tensión constante mientras se exploran las reflexiones introspectivas sobre la vida de Atlas Shepherd (interpretada por López), los conflictos al confiar en esta tecnología y cómo se ve obligada a depositar su vida en ella para salvar a la humanidad.

Desde el punto de vista de la producción, se nota un esfuerzo en los detalles de los robots, el entorno del planeta donde se desarrolla la historia y la tecnología de vanguardia que proyecta el futuro, como hologramas con los que se puede jugar una partida de ajedrez o pedir un café perfecto. Estas máquinas no están tan alejadas de lo que utilizamos en nuestra cotidianidad.

Simu Liu interpreta al antagonista de esta historia, Harlan Shepherd, un robot humanoide que busca destruir a la humanidad antes de que se destruya a sí misma. Sterling K. Brown, por su parte, encarna al coronel Banks, un personaje con una naturaleza gris e inquietante. El Tiempo participó en una rueda de prensa con el elenco de “Atlas”.

Jennifer López es la protagonista de 'Atlas'. FOTO: Netflix

- En la película se explora el lado más íntimo y humano de la relación hombre-máquina. ¿Cuál fue el aspecto más desafiante como actriz al interpretar con esta premisa?

Jennifer López: “Para mí, filmar durante siete semanas únicamente frente a una pantalla verde fue una experiencia única. Estaba sola en esa cápsula, con un robot hablándome, pero sin moverme por el escenario. Imaginaba que el mundo se estaba acabando, que caía a través de un planeta, que me había fracturado la pierna o incluso que peleaba con gente. Todo eso hizo que cada día fuera una verdadera lucha. Regresaba a casa cojeando por el cansancio, pues me exigía al máximo. Nunca antes había trabajado en una película con tanto uso de pantalla verde”.

- ¿Qué es lo que más le gustó de esta historia en particular y de sus personajes?

Jennifer López: “Soy fanática de todas las películas. Me encantan todos los géneros, dramas, de todo. Creo que lo que más me gustó de esta película fue la relación entre Atlas y Smith. Al principio, ella no quería tener nada que ver con él, pero poco a poco él simplemente le quita el alma y el corazón al ser consistente y amoroso. Es una metáfora de las relaciones”.

- ¿Hay alguna cinta o serie que los haya inspirado a trabajar en esta película?

Sterling K. Brown: “Sí. Me encanta cómo puedes hablar sobre la sociedad actual llevando las cosas un poco fuera del ámbito del aquí y ahora, pero luego puedes hablar de ello más específicamente. Como lo hizo Matrix en su momento, amo esa película”.

Simu Liu: “A mí me gustan los videojuegos, así que cuando leí este guion y vi algunas de las imágenes, pensé en Titanfall. También soy un gran seguidor de Gundam Wing, así que me encantaron todas las diferentes influencias visuales que hicieron esta película única”.

- ¿Qué aprendieron trabajando en el mismo estudio de filmación?

Jennifer López: “Creo que ser un atleta ayuda, pero no es algo normal aunque se trate de actores. Es algo natural. Uno dice ‘voy a hacer creer esto, esto y esto’, pero de igual manera todavía requiere la emoción e intensidad de la escena”

- ¿Cuál es el mensaje que más destacan?

Sterling K. Brown: “Para mí todo gira en la habilidad de poder confiar. No llegas a ninguna parte en la vida por ti mismo. Se requiere comunicación, cooperación, trabajo en equipo. Si te cierras, te estás cerrando a muchas cosas malas. Tienes que arriesgarte a ser herido para arriesgarte a ser amado”.

