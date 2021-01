“Por ahora dejé la tele por esto de la pandemia. Había que ir y estar en contacto con muchas personas. Por ahora no lo quiero. Siento que en redes, apoyados por la tecnología, podemos hacer más. Me llaman doctores, comerciantes y empresarios para pedirme que por favor hagamos algo. La gente con la que he trabajado es muy buena en lo que hacen y en espíritu. En este espacio por redes sociales también trabajaré con (la asociación) Médicos por la vida, trato de divulgarlos porque como sabes, siempre he trabajado mucho en la defensa de la vida. En Teleclub siempre hemos luchado por eso”, detalla doña Inés.