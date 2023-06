Glenda Peraza no pierde el humor luego de ser estafada: ‘En esta vida hay que seguir’

Luego de haber atravesado un amargo momento al ser estafada y perder los ahorros de toda su vida, la expresentadora de televisión y actual empresaria y creadora de contenido Glenda Peraza no pierde la fe ni el humor.

Glenda Peraza dice que aún en los momentos más complejos vale la pena reírse de uno mismo. (Instagram)

En días recientes, Peraza, una de las figuras más presentes y visibles de redes sociales, contó cómo en el intento de vender su vehículo le vaciaron sus cuentas bancarias donde tenía los ahorros de 40 años. Pese a lo complicado de la situación, Glenda decidió hablar para alertar a sus seguidores y usó sus plataformas para dar un mensaje de que siempre es posible salir adelante.

Recientemente, ella publicó un video en sus redes sociales en el que, basada en una broma, comparte cómo enfrenta su situación.

En un corto clip, su esposo, el fisioterapeuta Byron Garita, aparece cargándola en su espalda mientras suena el audio de un diálogo: “Usted se alcanza a imaginar socio, el billete que nos estamos ahorrando en gasolina”, Glenda emula las palabras.

Seguidamente se escucha: “Es que eso es lo que más me gusta, ahorrarnos platica”, repite Byron mientras avanza cargando a su esposa.

“Esta era la ruta, esta era la ruta”, repite Glenda.

La empresaria compartió la grabación en sus historias de Instagram y allí escribió un mensaje que finalmente represente su forma de ver la vida y de afrontar las dificultades: “En la vida hay que seguir, pase lo que pase. Reírse de uno mismo es una maravillosa opción. Todo se puede cuando se quiere y se tiene fe”.

Glenda Peraza: 'Fui estafada'

El 21 de junio, Glenda Peraza compartió su testimonio luego de ser estafada por un supuesto comprador de su carro. La influencer contó que, después de conversaciones con el individuo, le robaron los ahorros que había reunido durante toda su vida; además su hija Kianny Berry se vio afectada, pues tenía su cuenta vinculada a la de su madre.

En una llamada duró 47 minutos lograron envolverla. Dice que el vocabulario que utilizaron las tres personas con las que conversó la hicieron creer que de verdad hablaba con funcionarios de una entidad bancaria. En el video en el que narró su vivencia, detalló que ella trabaja desde los nueve años.

“Cuando yo me di cuenta de la cantidad de dinero que me quitaron, me sentí obviamente muy dolida porque son mis ahorros de toda la vida, y que ni siquiera son para mí, son para mi hija. Todo lo que yo hago es para ella”, expresó.

Luego de narrar todo lo que había vivido, Peraza le mostró a las personas el link con el que le hicieron la estafa. Poco después, ella agregó que estaba “consternada” al recibir tantos mensajes de costarricenses que habían sido víctimas de este tipo de robo.